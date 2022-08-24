Система образования Москвы полностью готова к новому учебному году

Вадим Карасев

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о готовности столичной системы образования к новому учебному году. Об этом он рассказал в личном Telegram-канале.

Как отметил глава города, в 2022/23 году в школах, детских садах и колледжах Москвы начнут или продолжат обучение до 1,6 млн человек, что на 500 тыс. превышает показатели 2010-го года. В Президиуме правительства Москвы поставили акцент на готовность образовательных организаций столицы к наступающему учебному году.

В московские учебные заведения 1 сентября пойдут 1,6 млн человек

Так, с 1 сентября вновь откроются 585 детских садов, школ, колледжей и учебных заведений дополнительного образования, подведомственных Департаменту образования и науки Москвы.

В дошкольные группы детских садов пойдут более 426 тысяч маленьких жителей столицы. Власти Москвы обеспечили местами детей минимум от двух лет и четырёх месяцев, а в большинстве районов – от двух лет и двух месяцев. Первоклассниками станут рекордные 119 тысяч юных москвичей, из них 72 тысячи зачислены в школу переводом из дошкольных групп детских садов (63% первоклассников).

Московская система образования готова к новому учебному году

Впервые заработают 28 новых учебных заведений, среди которых 10 зданий школ, 17 зданий детских садов и одна средняя школа с дошкольным отделением.

В более чем 1,2 тыс. образовательных учреждений в июле и августе 2022-го провели ремонт, а также до 200 территорий вокруг учебных заведений благоустроены властями Москвы. На площадках вокруг детских садов, школ и колледжей появилось свыше 3,3 тыс. фонарей.



Во всех образовательных учреждениях организовано бесплатное питание для детей. За счет бюджета Москвы питанием будут обеспечены все дошкольники групп полного дня (пятиразовое питание), учащиеся интернатов (пятиразовое питание), учащиеся первых — четвертых классов (завтрак), учащиеся из многодетных и социально незащищенных семей (завтрак и обед), студенты колледжей (обед).