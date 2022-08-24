Скрывается от камер и боится всего: жизнь убийцы жены-модели Дмитрия Лошагина после тюрьмы

Следствие долго не могло найти виновного в смерти 28-летней Юлии Прокопьевой. Убийцей оказался ее муж, фотограф Дмитрий Лошагин, который до последнего не признавался в преступлении.

Трагедия, произошедшая летом 2013 года в Екатеринбурге, до сих пор шокирует общественность. После вечеринки в доме пары Юлия внезапно исчезла, а два дня спустя ее нашли мертвой за городом. Лошагин уверял, что не причастен к убийству, но позже правоохранительные органы раскрыли детали случившегося.

Оказалось, что во время ссоры Дмитрий, будучи пьяным, столкнул жену с лестницы, при падении она свернула шею, что привело к смерти. Мужчина вывез труп за пределы города и пытался его сжечь. Сначала Лошагину удавалось запутать следствие, и его даже оправдал суд, но в 2015 его приговорили почти к 10 годам тюрьмы.

Вот только фотограф смог сократить срок пребывания в заключении, и сейчас он уже находится дома. В июне Чкаловский суд Екатеринбурга поддержал его освобождение из колонии. Причиной тому стало возмещение морального вреда родителям убитой — им он выплатил около двух миллионов рублей. К слову, прокурор добавила, что деньги выплачивали родственники осужденного, который так и не сознался в убийстве. Сторона защиты опровергла это и отметила, что Дмитрий погашал гражданский иск родных Юлии из средств, заработанных в тюрьме.

Напомним, несколько лет назад мама погибшей делилась, как сильно она была напугана поведением зятя. «Я боюсь этого человека... Боюсь говорить. Представляете, прошло восемь лет, я потеряла ребенка, а он делит машины, эти железяки! Я не хочу, чтобы он просил у меня прощения, но он поступает так, будто это я у него кого-то убила», — говорила Светлана Рябова во время эфира «Пусть говорят» на Первом канале.

Женщина вспоминала, как странно вел себя Дмитрий во время расследования. «Перелом зубовидного отростка... Я, мать, все это слушала, а Лошагин смаковал тему и задавал вопросы судмедэксперту: «А какие были кишки? Какая была температура в заднем проходе?» — поражалась родительница Юлии.