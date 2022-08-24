Слух: игры серии Call of Duty скоро присоединятся к Game Pass
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Слух: игры серии Call of Duty скоро присоединятся к Game Pass

Слух: игры серии Call of Duty скоро присоединятся к Game Pass


До завершения сделки по покупке со стороны Microsoft издательства Activision Blizzard еще, как минимум, несколько месяцев. Сами компании планируют завершить слияние к концу июня 2023 года, но аналитики уверены, что сделку удастся завершить уже в этом году.

Microsoft обещала добавить максимум игр Activision Blizzard в подписку Game Pass. Похоже, что некоторые из них могут начать присоединяться к сервису до завершения сделки. Игроки обратили внимание, что при погашении кода на Call of Duty: Ghost появляется «приветственное сообщение» Welcome to Game Pass. Ниже можно видеть скриншот из Microsoft Store, который показывает, каким образом это выглядит.


С какими еще играми серии Call of Duty, кроме Ghost, появляется такое сообщение — неизвестно.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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