Специалисты ситуационного центра ОП РФ будут консультировать региональных наблюдателей на ДЭГ
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Специалисты ситуационного центра ОП РФ будут консультировать региональных наблюдателей на ДЭГ

Специалисты ситуационного центра ОП РФ будут консультировать региональных наблюдателей на ДЭГ

Техническая группа при Ситуационном центре Общественной палаты России будет в постоянном режиме отвечать на вопросы региональных наблюдателей за электронным голосованием, рассказал зампредседателя ТИК ДЭГ Олег Артамонов в ходе дискуссии по наблюдению за электронным голосованием.

Мероприятие по вопросам наблюдения за дистанционным электронным голосованием и доступными инструментами контроля за процедурой ДЭГ прошло в Общественной палате РФ, сообщает сайт НОМ.


Артамонова отметил рост популярности электронной формы голосования среди избирателей. Согласно данным последних опросов, проведенных в Москве, около половины граждан готовы рассмотреть возможность электронного голосования. В регионах показатель несколько меньше.

Заместитель председателя ТИК ДЭГ также отметил, что число партий, не признающих процедуру ДЭГ, неуклонно сокращается.

Член ТИК ДЭГ, представитель Общественной палаты России, заместитель директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников отметил удобство, безопасность и надежность электронной формы голосования.

"Будущее голосования – это электронное голосование", - заявил он. 

Гребенников также подчеркнул, что в перспективе "даже наблюдатели будут не нужны", поскольку контролировать электронную процедуру будут системы искусственного интеллекта.

В этом году использовать ДЭГ смогут жители 8 регионов: Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областей и Москвы. В большинстве регионов выбрать дистанционную электронную форму голосования можно подав соответствующее заявление до 5 сентября. В Калужской области – до 6 сентября. В Москве предварительная подача заявления не требуется, форму голосования можно выбрать в любой момент.

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По материалам: uposters.ru

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