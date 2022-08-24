Стали известны подробности гибели звезды шоу «Дом-2»
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Стали известны подробности гибели звезды шоу «Дом-2»

Стали известны подробности гибели звезды шоу «Дом-2»«Фонтанка»: пропавшая экс-участница шоу «Дом-2» Кочервей могла утонуть в Финском заливе

Пропавшая бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Кочервей могла утонуть в Финском заливе. Подробности гибели звезды телепроекта стали известны «Фонтанке».

По данным издания, тело, которое, предположительно, принадлежит Кочервей, могли выловить спасатели из Дудергофского канала в Санкт-Петербурге еще 14 августа. Уточняется, что женщине на вид 30-40 лет, она была в нижнем белье, а на ее спине заметили татуировку в виде игральных карт.

Как сообщает Telegram-канал «112», точную причину смерти установит экспертиза. По предварительной информации, на теле женщины не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Ранее ведущий «Дома-2» Влад Кадони высказался об Анастасии Кочервей. Он описал ее как необычную, харизматичную, забавную и веселую девушку со смешной манерой речи.

О том, что в Санкт-Петербурге обнаружили тело, предположительно, принадлежавшее Кочервей, сообщалось ранее 24 августа. Перед этим заявление о пропаже экс-участницы «Дома-2» подали в полицию ее родственники. Подруга звезды рассказала, что у нее были проблемы с алкоголем и наркотиками.

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По материалам: lenta.ru

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