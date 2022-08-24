Суд не стал отклонять иск к Tesla о предполагаемом расизме на заводе

Вадим Карасев

Bloomberg: в США не стали отклонять иск к Tesla о предполагаемом расизме и дискриминации

Суд в американском штате Калифорния не стал отклонять иск к Tesla о предполагаемом расизме на ее заводе. Об сообщает агентство Bloomberg.

По словам агентства, в ходе трехлетнего расследования были получены жалобы от сотен чернокожих рабочих, доказательств жестокого обращения с ними, в том числе преследований и низкой оплаты труда. В иске утверждалось, что производственная площадка компании Tesla в калифорнийском городе Фримонт является «рабочим местом, где существует расовая сегрегация». Слушания пройдут 24 августа.

10 августа основатель и гендиректор Tesla Илон Маск продал 7,9 миллиона акций компании на общую сумму 6,9 миллиарда долларов. Сделка состоялась через несколько недель после того, как бизнесмен отказался от приобретения Twitter за 44 миллиарда долларов и последующих судебных исков.