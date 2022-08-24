Суд не стал отклонять иск к Tesla о предполагаемом расизме на заводе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Суд не стал отклонять иск к Tesla о предполагаемом расизме на заводе

Суд не стал отклонять иск к Tesla о предполагаемом расизме на заводе

Суд не стал отклонять иск к Tesla о предполагаемом расизме на заводеBloomberg: в США не стали отклонять иск к Tesla о предполагаемом расизме и дискриминации

Суд в американском штате Калифорния не стал отклонять иск к Tesla о предполагаемом расизме на ее заводе. Об сообщает агентство Bloomberg.

По словам агентства, в ходе трехлетнего расследования были получены жалобы от сотен чернокожих рабочих, доказательств жестокого обращения с ними, в том числе преследований и низкой оплаты труда. В иске утверждалось, что производственная площадка компании Tesla в калифорнийском городе Фримонт является «рабочим местом, где существует расовая сегрегация». Слушания пройдут 24 августа.

10 августа основатель и гендиректор Tesla Илон Маск продал 7,9 миллиона акций компании на общую сумму 6,9 миллиарда долларов. Сделка состоялась через несколько недель после того, как бизнесмен отказался от приобретения Twitter за 44 миллиарда долларов и последующих судебных исков.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Как привлечь Тельцу, Деве и Козерогу силу стихии Земли себе на помощь
Как привлечь Тельцу, Деве и Козерогу силу стихии Земли себе на помощь
Лайма Вайкуле появилась на премьере без парика со своими настоящими волосами
Лайма Вайкуле появилась на премьере без парика со своими настоящими
Алена Ашмарина: «Папа двойняшек хочет увидеть их. Это будет первая в жизни встреча»
Алена Ашмарина: «Папа двойняшек хочет увидеть их. Это будет первая в
Команда NFT-биржи SudoRare исчезла с 519 ETH
Команда NFT-биржи SudoRare исчезла с 519 ETH
Суд не стал отклонять иск к Tesla о предполагаемом расизме на заводе
Суд не стал отклонять иск к Tesla о предполагаемом расизме на заводе
Большинство японских компаний повысили цены
Большинство японских компаний повысили цены
Парень без чувства страха
Парень без чувства страха
Российский посол оценил влияние санкций на ДСНВ
Российский посол оценил влияние санкций на ДСНВ
Главное, оказаться в нужном месте в нужное время: каким знакам зодиака новолуние 27 августа 2022 года принесет большие деньги
Главное, оказаться в нужном месте в нужное время: каким знакам
Как подобрать одежду по цветотипу, чтобы выглядеть моложе
Как подобрать одежду по цветотипу, чтобы выглядеть моложе
Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
Hardspace: Shipbreaker выходит на Xbox Series X | S и сразу в Game Pass
Hardspace: Shipbreaker выходит на Xbox Series X | S и сразу в Game

Топ на сегодня

В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
По всей России активисты "Бессмертного полка" празднуют День Государственного флага РФ
По всей России активисты "Бессмертного полка" празднуют
Очень умный кот по кличке Рыжик
Очень умный кот по кличке Рыжик
Назван срок появления замены Sprite и Fanta в России
Назван срок появления замены Sprite и Fanta в России
Отец хитроумно отомстил дочери-лицемерке накануне ее свадьбы
Отец хитроумно отомстил дочери-лицемерке накануне ее свадьбы

Еще по теме

Маск продал акции Tesla почти на семь миллиардов долларов
Илон Маск сообщил о первом рейсе беспилотных грузовиков Tesla
Пожар произошел на калифорнийском заводе Tesla
Маск посчитал акции Tesla слишком дорогими и обвалил их