Суд объяснил штраф лидеру ДДТ Шевчуку

Вадим Карасев

Суд Уфы объяснил, за что лидер ДДТ Юрий Шевчук получил штраф

Суд Уфы объяснил, за что лидер ДДТ Юрий Шевчук получил штраф в размере 50 тысяч рублей. Текст мотивировочной части судебного постановления цитирует РБК.

Как сказано в документе, во время концерта в Уфе 18 мая Шевчук задавал публике вопросы, которые заставляли усомниться в целях спецоперации России на Украине.

«Задавая [перед выступлением в Уфе] вопросы, Шевчук Ю.Ю. как раз и призывает зрителей давать оценку событиям, происходящих на Украине, побуждает сомневаться относительно целей нахождения ВС РФ при осуществлении СВО, подменяя и компрометируя цели и задачи использования ВС РФ при осуществлении СВО», — отмечается в постановлении.

При этом, как посчитал суд, необязательно было озвучивать слова «Вооруженные силы РФ» или «армия». В материале также указывается, что музыкант высказывал «негативные выражения» в адрес президента России.

О том, что Шевчука признали виновным и оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, стало известно 16 августа. Самого артиста на судебном заседании не было. Административный протокол на Шевчука составили после концерта в Уфе. Во время своего выступления фронтмен группы раскритиковал военную спецоперацию на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина». «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил музыкант со сцены. Позднее артист заявил, что обжалует решение суда.