Суд объяснил штраф лидеру ДДТ Шевчуку
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Суд объяснил штраф лидеру ДДТ Шевчуку

Суд объяснил штраф лидеру ДДТ ШевчукуСуд Уфы объяснил, за что лидер ДДТ Юрий Шевчук получил штраф

Суд Уфы объяснил, за что лидер ДДТ Юрий Шевчук получил штраф в размере 50 тысяч рублей. Текст мотивировочной части судебного постановления цитирует РБК.

Как сказано в документе, во время концерта в Уфе 18 мая Шевчук задавал публике вопросы, которые заставляли усомниться в целях спецоперации России на Украине.

«Задавая [перед выступлением в Уфе] вопросы, Шевчук Ю.Ю. как раз и призывает зрителей давать оценку событиям, происходящих на Украине, побуждает сомневаться относительно целей нахождения ВС РФ при осуществлении СВО, подменяя и компрометируя цели и задачи использования ВС РФ при осуществлении СВО», — отмечается в постановлении.

При этом, как посчитал суд, необязательно было озвучивать слова «Вооруженные силы РФ» или «армия». В материале также указывается, что музыкант высказывал «негативные выражения» в адрес президента России.

О том, что Шевчука признали виновным и оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, стало известно 16 августа. Самого артиста на судебном заседании не было. Административный протокол на Шевчука составили после концерта в Уфе. Во время своего выступления фронтмен группы раскритиковал военную спецоперацию на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина». «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил музыкант со сцены. Позднее артист заявил, что обжалует решение суда.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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