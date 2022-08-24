Superjob объяснил включение ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в раздел «Россия»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Superjob объяснил включение ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в раздел «Россия»

Superjob объяснил включение ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в раздел «Россия»Superjob включил ДНР, ЛНР, Херсонщину и Запорожье в раздел «Россия» для удобства

Основатель и президент Superjob Алексей Захаров объяснил, что сервис по поиску работы включил Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР), Херсонскую и Запорожскую области для удобства, поскольку местные жители активно ищут работу и персонал для сотрудничества, поэтому им необходим доступ к порталу. Об сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Де-факто они в составе Российской Федерации. Вопрос решен, люди там ищут работу, персонал, мы их добавили в базу. Это просто для удобства, чтобы люди могли наконец нормально пользоваться услугами», — заявил Захаров.

На изменения обратили внимание пользователи сервиса.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о необходимости изучить мнение местных жителей перед принятием решения о референдуме о присоединении региона к России.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Главное, оказаться в нужном месте в нужное время: каким знакам зодиака новолуние 27 августа 2022 года принесет большие деньги
Главное, оказаться в нужном месте в нужное время: каким знакам
Как подобрать одежду по цветотипу, чтобы выглядеть моложе
Как подобрать одежду по цветотипу, чтобы выглядеть моложе
Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
Hardspace: Shipbreaker выходит на Xbox Series X | S и сразу в Game Pass
Hardspace: Shipbreaker выходит на Xbox Series X | S и сразу в Game
Арина Ким — действующая вебкам-модель
Арина Ким — действующая вебкам-модель
Яна Рудковская опубликовала фото со старшими сыновьями от Виктора Батурина
Яна Рудковская опубликовала фото со старшими сыновьями от Виктора
Цвет судьбы: как «подкрасить» характер, изменив оттенок волос
Цвет судьбы: как «подкрасить» характер, изменив оттенок волос
Аналитик предрек доллару «эффект домино»
Аналитик предрек доллару «эффект домино»
a16z инвестировала в платформу аватаров для метавселенных Wolf3D
a16z инвестировала в платформу аватаров для метавселенных Wolf3D
7 причин, по которым нужно радоваться неудачам
7 причин, по которым нужно радоваться неудачам
Superjob объяснил включение ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в раздел «Россия»
Superjob объяснил включение ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в раздел
Марина Овсянникова: «Думала, что отсижу в тюрьме два-три года. Рада, что не упекли»
Марина Овсянникова: «Думала, что отсижу в тюрьме два-три года. Рада,

Топ на сегодня

В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
Пентагон отказал властям Вашингтона в помощи с приемом мигрантов
Пентагон отказал властям Вашингтона в помощи с приемом мигрантов
По всей России активисты "Бессмертного полка" празднуют День Государственного флага РФ
По всей России активисты "Бессмертного полка" празднуют
Очень умный кот по кличке Рыжик
Очень умный кот по кличке Рыжик
Беспощадный пинг-понг
Беспощадный пинг-понг

Еще по теме

ИГУ вновь вошел в рейтинги SuperJob по уровню зарплат выпускников
Россиян отказались защищать от смертельного вируса на работе
Тюмень возглавила рейтинг городов России с лучшими дорогами
Найден путь к работе с зарплатой 250 тысяч рублей