Superjob объяснил включение ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в раздел «Россия»

Вадим Карасев

Superjob включил ДНР, ЛНР, Херсонщину и Запорожье в раздел «Россия» для удобства

Основатель и президент Superjob Алексей Захаров объяснил, что сервис по поиску работы включил Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР), Херсонскую и Запорожскую области для удобства, поскольку местные жители активно ищут работу и персонал для сотрудничества, поэтому им необходим доступ к порталу. Об сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Де-факто они в составе Российской Федерации. Вопрос решен, люди там ищут работу, персонал, мы их добавили в базу. Это просто для удобства, чтобы люди могли наконец нормально пользоваться услугами», — заявил Захаров.

На изменения обратили внимание пользователи сервиса.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил о необходимости изучить мнение местных жителей перед принятием решения о референдуме о присоединении региона к России.