Татьяна Навка показала 8-летнюю дочку в розовом купальнике с крылышками
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Татьяна Навка показала 8-летнюю дочку в розовом купальнике с крылышками

Татьяна Навка показала 8-летнюю дочку в розовом купальнике с крылышками

Татьяна Навка показала 8-летнюю дочку в розовом купальнике с крылышками
Фигуристка Татьяна Навка отдыхает с дочерью Надей в Турции. Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она посвятила много лет спорту и завоевала большое количество наград. Теперь олимпийская чемпионка создает ледовые представления. Также она не скрывает, что ее дочка Надежда тоже стала фигуристкой. Девочка побеждает на соревнованиях и участвует в постановках мамы. Недавно Навка была в Сочи, куда привезла шоу «Лебединое озеро». На одно из выступлений пришел Дмитрий Песков, чтобы поддержать жену и дочку. А теперь фигуристка с наследницей проводит отпуск на море. Сначала она делилась кадрами из Греции. Но теперь спортсменка наслаждается отдыхом в Турции. Зачастую Татьяна демонстрирует романтичные луки.
Примечательно, что на днях Навка отметила день рождения дочки. Надежда в свои восемь лет учит несколько языков, играет на пианино и участвует в соревнованиях. На этот раз наследница чемпионки наслаждается отдыхом. Фигуристка засняла ее в белых брюках и розовом купальнике с крылышками. Малышка была на море.
«Пусть твои крылья ангела оберегают тебя всю жизнь, моя любовь!» — заявила Навка. Поклонники восхитились тем, как выросла Надежда. Многие отметили, что девочка растет копией папы. «Какая она милая», «Ну что за прелесть», «Надя вся в папу», «Классная такая», «Нежный ребенок», — прокомментировали пост подписчики. Примечательно, что Татьяна также запечатлелась на отдыхе. Она наслаждалась теплой погодой.
# Шоу-бизнес Навка Татьяна
По материалам: z-aya

Последние новости

Марина Овсянникова: «Думала, что отсижу в тюрьме два-три года. Рада, что не упекли»
Марина Овсянникова: «Думала, что отсижу в тюрьме два-три года. Рада,
Лучшие шутки и мемы из Сети - 23.08.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 23.08.2022 (15 фото)
Юлия Пересильд блеснула на закрытии фестиваля умопомрачительным декольте
Юлия Пересильд блеснула на закрытии фестиваля умопомрачительным
Татьяна Навка показала 8-летнюю дочку в розовом купальнике с крылышками
Татьяна Навка показала 8-летнюю дочку в розовом купальнике с
Ольга Бузова попала в любовный треугольник
Ольга Бузова попала в любовный треугольник
Лариса Андерсен рассказала, что ждать от луны в Раке 2022
Лариса Андерсен рассказала, что ждать от луны в Раке 2022
Анастасия Стецевьят лишилась кавалера и трусов
Анастасия Стецевьят лишилась кавалера и трусов
Глава МИД Британии пообещала применить ядерное оружие при необходимости
Глава МИД Британии пообещала применить ядерное оружие при
Игорь Корнелюк рассказал, почему стал наставником в шоу «Голос 60+» и что он думает о ведущей Ларисе Гузеевой
Игорь Корнелюк рассказал, почему стал наставником в шоу «Голос 60+» и
5 самых опасных дней в сентябре 2022 года
5 самых опасных дней в сентябре 2022 года
Участниками финала "Лиги Знаний" 250 эрудитов страны
Участниками финала "Лиги Знаний" 250 эрудитов страны
Марк Кьюбан осудил подходы SEC к регулированию криптовалют
Марк Кьюбан осудил подходы SEC к регулированию криптовалют

Топ на сегодня

В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
Пентагон отказал властям Вашингтона в помощи с приемом мигрантов
Пентагон отказал властям Вашингтона в помощи с приемом мигрантов
Равшана Куркова отмечает 42-летие! Самая красивая актриса реже снимается, так как стала мамой (18 фото)
Равшана Куркова отмечает 42-летие! Самая красивая актриса реже
По всей России активисты "Бессмертного полка" празднуют День Государственного флага РФ
По всей России активисты "Бессмертного полка" празднуют
Очень умный кот по кличке Рыжик
Очень умный кот по кличке Рыжик

Еще по теме

Татьяна Навка похвасталась подарком своих учеников на ее день рождения
Татьяна Навка показала фото с семейной прогулки в день праздника
Татьяна Навка показала, как била тарелки на вечеринке в Греции
#ЛучшееМестоНаЗемле: Татьяна Навка и Дмитрий Песков отдыхают с дочерью в Крыму