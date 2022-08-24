Татьяна Навка показала 8-летнюю дочку в розовом купальнике с крылышками

Фигуристка Татьяна Навка отдыхает с дочерью Надей в Турции. Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она посвятила много лет спорту и завоевала большое количество наград. Теперь олимпийская чемпионка создает ледовые представления. Также она не скрывает, что ее дочка Надежда тоже стала фигуристкой. Девочка побеждает на соревнованиях и участвует в постановках мамы. Недавно Навка была в Сочи, куда привезла шоу «Лебединое озеро». На одно из выступлений пришел Дмитрий Песков, чтобы поддержать жену и дочку. А теперь фигуристка с наследницей проводит отпуск на море. Сначала она делилась кадрами из Греции. Но теперь спортсменка наслаждается отдыхом в Турции. Зачастую Татьяна демонстрирует романтичные луки.Примечательно, что на днях Навка отметила день рождения дочки. Надежда в свои восемь лет учит несколько языков, играет на пианино и участвует в соревнованиях. На этот раз наследница чемпионки наслаждается отдыхом. Фигуристка засняла ее в белых брюках и розовом купальнике с крылышками. Малышка была на море.«Пусть твои крылья ангела оберегают тебя всю жизнь, моя любовь!» — заявила Навка. Поклонники восхитились тем, как выросла Надежда. Многие отметили, что девочка растет копией папы. «Какая она милая», «Ну что за прелесть», «Надя вся в папу», «Классная такая», «Нежный ребенок», — прокомментировали пост подписчики. Примечательно, что Татьяна также запечатлелась на отдыхе. Она наслаждалась теплой погодой.