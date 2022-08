The Lords of the Fallen представили для Xbox Series X | S — перезагрузка мрачного экшен-RPG

Вадим Карасев





О разработке Lords of the Fallen 2 было известно уже несколько лет, и ранее уже сообщалось, что проект планируют выпустить в 2023 году. Однако теперь игру представили официально, и из нее убрали номер. Теперь игра просто называется The Lords of the Fallen — это «мягкая перезагрузка» серии, которая в разы масштабнее первой части.

Игра The Lords of the Fallen выходит только для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC в 2023 году. Как и оригинальная Lords of the Fallen, перезагрузка The Lords of the Fallen представляет собой мрачную экшен-RPG, но в ней заявлено гораздо больше контента, чем в оригинале. Разработчики обещают «огромный взаимосвязанный мир, который в 5 раз больше оригинала». При этом, в игре предстоит параллельно путешествовать по миру живых и миру мертвых.

В The Lords of the Fallen можно будет создать своего персонажа, игра получит сложную боевую систему и кооператив.

