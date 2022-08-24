The Lords of the Fallen представили для Xbox Series X | S — перезагрузка мрачного экшен-RPG
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » The Lords of the Fallen представили для Xbox Series X | S — перезагрузка мрачного экшен-RPG

The Lords of the Fallen представили для Xbox Series X | S — перезагрузка мрачного экшен-RPG

The Lords of the Fallen представили для Xbox Series X | S — перезагрузка мрачного экшен-RPG


О разработке Lords of the Fallen 2 было известно уже несколько лет, и ранее уже сообщалось, что проект планируют выпустить в 2023 году. Однако теперь игру представили официально, и из нее убрали номер. Теперь игра просто называется The Lords of the Fallen — это «мягкая перезагрузка» серии, которая в разы масштабнее первой части.

Игра The Lords of the Fallen выходит только для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC в 2023 году. Как и оригинальная Lords of the Fallen, перезагрузка The Lords of the Fallen представляет собой мрачную экшен-RPG, но в ней заявлено гораздо больше контента, чем в оригинале. Разработчики обещают «огромный взаимосвязанный мир, который в 5 раз больше оригинала». При этом, в игре предстоит параллельно путешествовать по миру живых и миру мертвых.


В The Lords of the Fallen можно будет создать своего персонажа, игра получит сложную боевую систему и кооператив.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Полезный перекус после трудового дня
Полезный перекус после трудового дня
Шутер CrossfireX получает крупное обновление Babylon с новым контентом
Шутер CrossfireX получает крупное обновление Babylon с новым контентом
Общество "Знание" представит спектакль по лучшей пьесе для молодежи
Общество "Знание" представит спектакль по лучшей пьесе для
The Lords of the Fallen представили для Xbox Series X | S — перезагрузка мрачного экшен-RPG
The Lords of the Fallen представили для Xbox Series X | S —
Как привлечь Тельцу, Деве и Козерогу силу стихии Земли себе на помощь
Как привлечь Тельцу, Деве и Козерогу силу стихии Земли себе на помощь
Лайма Вайкуле появилась на премьере без парика со своими настоящими волосами
Лайма Вайкуле появилась на премьере без парика со своими настоящими
Алена Ашмарина: «Папа двойняшек хочет увидеть их. Это будет первая в жизни встреча»
Алена Ашмарина: «Папа двойняшек хочет увидеть их. Это будет первая в
Команда NFT-биржи SudoRare исчезла с 519 ETH
Команда NFT-биржи SudoRare исчезла с 519 ETH
Суд не стал отклонять иск к Tesla о предполагаемом расизме на заводе
Суд не стал отклонять иск к Tesla о предполагаемом расизме на заводе
Большинство японских компаний повысили цены
Большинство японских компаний повысили цены
Парень без чувства страха
Парень без чувства страха
Российский посол оценил влияние санкций на ДСНВ
Российский посол оценил влияние санкций на ДСНВ

Топ на сегодня

В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
В Москве прощаются с Дарьей Дугиной. Репортаж
Очень умный кот по кличке Рыжик
Очень умный кот по кличке Рыжик
Казахи разозлились на украинского посла Врублевского, требовавшего убивать россиян
Казахи разозлились на украинского посла Врублевского, требовавшего
Российский мэр умер в возрасте 38 лет
Российский мэр умер в возрасте 38 лет
VK объявил о приобретении «Дзена» и «Новостей»
VK объявил о приобретении «Дзена» и «Новостей»

Еще по теме

Релиз Lords of the Fallen 2 перенесли на 2023 год
Sacred 2: Fallen Angel на Xbox сейчас можно забрать бесплатно
Инсайдер: Star Wars Jedi: Fallen Order 2 анонсируют до E3 и выпустят в 2022 году
Wo Long: Fallen Dynasty получит бесплатную пробную версию, до запуска в Game Pass