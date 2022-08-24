Тина Канделаки посмеялась над санкциями против нее
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Тина Канделаки посмеялась над санкциями против нее

Тина Канделаки посмеялась над санкциями против нее
Ведущая Тина Канделаки очень опечалена тем, что осталась без роскоши. Телеведущая в «Телеграме» отреагировала на санкции, которые были введены властями Канады в отношении ее мужа Василия Бровко. «Ну что, раз канадские власти включили в новый санкционный список моего мужа, а без него я не отдыхаю, перспективы мои сузились до невозможности. Не прилететь мне теперь в свое шале в Квебеке на частном джете. Не заехать в него на шестиметровом «майбахе» и не увидеть, как меня и моего супруга приветствует канадская прислуга», сказала Тина Канделаки.
Как отметила Канделаки, он вычеркивает еще одну страну на своей карте. При этом она поприветствовала Сочи, Крым и Севастополь. Напомним, что Тина Канделаки— журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель. Заместитель генерального директора «Газпром-медиа» и управляющий директор «Газпром-медиа Развлекательное телевидение», исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ.
# Шоу-бизнес Канделаки Тина
По материалам: z-aya

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