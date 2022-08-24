Участниками финала "Лиги Знаний" 250 эрудитов страны

Вадим Карасев

В Москве состоялась финальная игра третьего тура всероссийской интеллектуальной викторины "Лига Знаний", организованной Российским обществом "Знание".

В трехчасовом поединке сразились 50 команд из 11 городов страны. Тройку лидеров возглавила команда "Италия Виталия" из Уфы, на втором месте "Бонни и Клайд" из Балаково, а на третьем месте расположилась "Шевелись, Плотва!" из Санкт-Петербурга.

Участники отвечали на самые разные вопросы из всех областей знаний: математики и искусства, истории и спорта, кино и медицины. Тематический раунд в этот раз был посвящен празднику – Дню российского флага.

"Очень радует, что наша интеллектуальная викторина стремительно растет, шагает по стране: меньше, чем за год она смогла увлечь свыше 36 тысяч участников из 870 городов", - обратился к игрокам генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Десять команд-победителей игры прошли в Гранд-финал первого сезона "Лиги Знаний". Он состоится осенью и объединит 48 команд — по десять победителей трех финалов, трех победителей секретных игр, а также команды-лидеры рейтинговой таблицы всего сезона. Полный список финалистов будет опубликован на сайте проекта.