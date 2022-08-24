Украинских школьников будут учить в Польше на русском языке
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Украинских школьников будут учить в Польше на русском языке

Украинских школьников будут учить в Польше на русском языке

В Министерстве науки и высшего образования Польши признались, что украинских детей, которых согласилась принять республика в местные школы, будут учить на русском языке.

Дело в том, что именно русский язык для большинства украинских школьников остается родным, на украинском говорят единицы. Потому Польша будет привлекать для обучения детей беженцев русскоговорящих педагогов, а это, уточнили в ведомстве, в первую очередь учителя-пенсионеры.


Ранее министр образования Пшемислав Чарнек сообщал, что польские школы и детсады могут принять порядка 200 тысяч украинских детей.

В то же время польская транспортная компания PKP Intercity отменила бесплатные поездки для украинских беженцев. Бесплатный проезд для граждан Украины был введен 26 февраля 2022 года. Услугой воспользовались свыше 2,3 миллионов украинцев. Также Польша урезала финансирование для вынужденных переселенцев из Украины.

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По материалам: uposters.ru

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