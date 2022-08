Uniswap заинтересовалась сегментом NFT-кредитования

Децентрализованная биржа Uniswap ведет переговоры о сотрудничестве с семью протоколами кредитования под залог невзаимозаменяемых токенов (NFT).

uniswap is the interface for all nft liquidity.



we are now in talks with 7 nft lending protocols. we will be working with each one to solve for liquidity fragmentation and information asymmetry. this is the first step to building nft financialization.