Вадим Карасев

Telegraph: британский оператор National Grid считает, что энергокризис продлится три года

Оператор единой британской энергосистемы National Grid предполагает, что энергетический кризис может продлиться по меньшей мере три года. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на проект отчета компании по снижению спроса на энергию со стороны британских фабрик​​​..

«Крупным компаниям будут платить, чтобы они ограничивали потребление газа каждую зиму до 2025 года, National Grid пытается избежать неконтролируемых блэкаутов», — рассказал собеседник газеты.

Оператор рекомендует этой зимой выделить до пяти миллионов фунтов стерлингов (5,9 миллиона долларов) фабрикам, которые будут вынуждены сократить производство в случае обострения газового кризиса.

В компании также предупредили, что владельцы фабрик могут столкнуться с принудительным нормированием спроса на газ. Такое произойдет, если они не будут подавать заявки на стимулирующие меры за снижение энергопотребления в пиковые часы.

Ране Bloomberg назвал пять отраслей мировой экономики, наиболее пострадавших от глобального энергетического кризиса. Среди них металлургия, производство удобрений, сахара, материалов для электромобильных аккумуляторов и солнечных батарей.