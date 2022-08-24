В Египте прошли переговоры о выплатах родственникам жертв катастрофы А321

Вадим Карасев

«Ъ»: в Египте прошел первый тур переговоров о выплатах родственникам жертв катастрофы А321

Адвокаты родственников россиян, погибших в 2015 году в результате взрыва над Синайским полуостровом лайнера А321 компании «Когалымавиа», побывали в Каире, где прошел первый тур переговоров с египетскими властями о возможности выплаты компенсаций. Об этом в среду, 24 августа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, на первый раунд переговоров в Каир были приглашены как египетские, так и российские адвокаты, представляющие интересы родственников жертв авиакатастрофы. Источники газеты говорят, что в ближайшее время, скорее всего, пройдет обсуждение сумм, которые могли бы устроить обе стороны: пока, по некоторым данным, с египетской стороны поступили весьма скромные предложения (конкретные цифры не называются). Ожидается, что к обсуждению подключатся и представители туриндустрии Египта, которые заинтересованы в привлечении дополнительного потока туристов.

Москва и Каир достигли принципиального понимания по вопросам выплат семьям, родственники которых погибли в результате теракта с российским бортом А321 над Синаем в 2015 году. Об этом в сентябре прошлого года сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что в ходе переговоров по указанному вопросу особое внимание уделялось материальным выплатам.

В 2015 году в небе над Синаем произошел теракт, в результате которого погибли пассажиры рейса авиакомпании «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли находившиеся на его борту 224 человека — 217 пассажиров и 7 членов экипажа. По данным ФСБ, в хвостовой части лайнера сдетонировало самодельное взрывное устройство. Ответственность за атаку взяли на себя террористы ИГИЛ (запрещенной в России организации).