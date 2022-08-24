В Крыму продлили действие желтого уровня террористической опасности

Вадим Карасев

Аксенов до 8 сентября продлил в Крыму действие желтого уровня террористической опасности

Глава Крыма Сергей Аксенов до 8 сентября продлил действие желтого уровня террористической опасности в приграничных районах полуострова. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Он уточнил, что мера будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов.

Кроме того, желтый уровень террористической опасности будет продлен на объектах министерства транспорта Крыма, регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства, Минздрава полуострова, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации республики, добавил Аксенов.

«Соответствующими силовыми структурами, республиканскими и муниципальными органами власти принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности Республики Крым, ее жителей и гостей», — подчеркнул он.

9 августа стало известно нескольких взрывах на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в Крыму. В результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Один человек погиб.