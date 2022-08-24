В МЧС опровергли данные о погибшем сотруднике на тушении лесного пожара

Сотрудник МЧС, участвующий в борьбе с лесным возгоранием в Рязанской области, найден живым, сообщает РИА «Новости».

Ранее в среду сообщалось, что при тушении пожара в регионе погиб водитель поливомоечной машины, еще один человек пострадал. В МЧС опровергли летальный исход, уточнив, что «погибших сотрудников министерства при тушении пожаров в Рязанской области нет».

В регионах России продолжают бушевать природные пожары. Одним из главных очагов возгораний является территория Рязанской области, где к борьбе с огнем привлечены более 9,5 тысячи человек и 2,5 тысячи единиц техники.

Аномально жаркая погода привела к пожароопасной ситуации также в Нижегородской, Ростовской областях и в Республике Марий Эл. В среду Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросу ликвидации природных возгораний, где поручил премьер-министру Михаилу Мишустину посетить регионы, в которых действуют пожары.