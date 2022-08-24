В сети появилось видео с Жераром Пике и его новой девушкой, из-за которой он якобы и расстался с Шакирой
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В сети появилось видео с Жераром Пике и его новой девушкой, из-за которой он якобы и расстался с Шакирой

В сети появилось видео с Жераром Пике и его новой девушкой, из-за которой он якобы и расстался с Шакирой

Футболист Жерар Пике, который не так давно расстался с певицей Шакирой, вышел в свет со своей новой возлюбленной Кларой Чиа. Пара посетила фестиваль Summerfest Cerdanya в Каталонии, где их засняли на видео журналисты испанского издания Socialite. Лица Жерара и его спутницы видно плохо, но зато отчетливо видно, что они целуются.


Со своей новой возлюбленной Пике познакомился еще во время отношений с Шакирой в ночном клубе, где Клара работала официанткой. Позже футболист устроил девушку работать в свою компанию, которая занимается организацией мероприятий. Жерар и Клара встречаются уже несколько месяцев. Она студентка, а также работает в его компании. Они не афишируют свои отношения, но все вокруг знают, что между ними происходит, — рассказывал источник издания The Sun.


Клара Чиа


Инсайдеры сообщают, что Пике уже представил девушку родителям и даже познакомил с сыновьями от Шакиры.

Самой Шакире эта история, по сообщениям инсайдеров, очень не нравится: сообщается, что пара подписала соглашение, в рамках которого каждый из них в течение года должен скрывать своих партнеров от прессы.

Шакире и Пике также предстоит судебное разбирательство по делу об опеке над их двумя детьми. Так, Шакира хочет жить с детьми в США, однако футболист согласился на это только при условии, если певица выплатит ему 400 тысяч евро на погашение долгов и будет ежегодно оплачивать пять перелетов из Испании в Америку первым классом, чтобы Жерар мог видеться с детьми.

Шакира и Жерар Пике объявили о расставании в июне этого года после 11 лет отношений. У них есть двое сыновей — 9-летний Милан и 7-летний Саша.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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