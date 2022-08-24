Ведущая раскрыла секрет популярности шоу канала ТНТ

Вадим Карасев

Ведущая Утяшева заявила, что шоу «Новые танцы» помогает неизвестным людям стать звездами

Известная российская гимнастка, ведущая шоу «Новые танцы» на канале ТНТ Ляйсан Утяшева раскрыла секрет популярности проекта. О том, почему передача пользуется успехом у зрителей, она порассуждала в разговоре с Hello!.

Утяшева заявила, что «Новые танцы» помогают неизвестным людям раскрыться и стать звездами. При этом, как отметила она, для того, чтобы прославиться, участнику проекта не обязательно быть сильным танцовщиком — достаточно быть ярким человеком и влюбить в себя зрителя.

«Некоторые постановки [на "Новых танцах"] сражают наповал, их хочется смотреть снова и снова. Непрофессионалу кажется, что творится вообще какая-то магия. Страсти, эмоции, накал чувств, переживания — все это передается очень реалистично», — ответила Утяшева на вопрос о том, почему проект не теряет свою популярность.

Ранее Утяшева рассказала, как борется с перееданием. По словам гимнастки, не набирать вес ей помогает покупка брендовой одежды. Как объяснила Утяшева, каждый раз, когда у нее появляется желание переесть, она вспоминает, что дорогое платье станет мало, если она поправится.

«Новые танцы» являются продолжением шоу «Танцы» на ТНТ, участники которого боролись за звание лучшего танцовщика России и главный приз в размере трех миллионов рублей. В новом проекте танцоры соревнуются между собой в четырех категориях: соло, дуэты, дети и команды. Победители каждой из категорий получают по одному миллиону рублей и право сразиться друг с другом в суперфинале за главный приз — шесть миллионов рублей.