Вера Брежнева в тоске заговорила о привычном прошлом

Певица Вера Брежнева не может привыкнуть к новой реальности. В последнее время Вера Брежнева публикует в личном блоге размышления, которые нельзя назвать оптимистичными. Раз за разом звезда признается: ей все сложнее бороться с негативными эмоциями. В Сети то и дело, что появляются слухи о разводе Константина Меладзе и Веры Брежневой. В это же время публикации 40-летней певицы говорят о том, что ей сейчас приходится несладко, хоть никто из супругов не комментирует домыслы публики. Поклонники интересуются, все ли в порядке в звездной семье, на что блондинка отвечает весьма пространно. «Я задумалась, есть ли у меня вообще мои фото. Нынешней меня. Зашла в альбом, есть все: отчеты, скриншоты, муж, дети, собака, мама, семья, фото природы. Меня нет. За июль я нашла два фото. Все изменилось вокруг меня, продолжает меняться внутри. Непривычно на себя смотреть. Потому что все привычное осталось в прошлом», — писала она.Брежнева позже добавляла, что давно не выходила на сцену и не общалась с фанатами. Перемены так повлияли на Веру, что она даже чувствует негативные эмоции телом. «Есть ощущение, что на физическом уровне я лишилась верхнего слоя. Который меня защищал, оберегал, закрывал. И сейчас оголены все чувства, все эмоции. От этого все воспринимается острее, больнее. Но так чувствуется не только плохое. На контрасте, когда происходит что-то хорошее, иногда даже мелочь дарит бурю приятных эмоций. И эти эмоции дарят прекрасные люди, которые встречаются на моем пути», — поделилась экс-солистка «ВИА Гры». Звезда не скрывает, что домочадцы периодически могут увидеть ее слезы. «Поплакать иногда полезно. Сегодня дала себе волю», — откровенничает она. Однако несмотря на негатив, Брежнева постепенно возвращается в рабочий режим. Недавно она приступила к записи песен. «И спустя полгода я наконец-то смогла зайти в студию. Зашла и расплакалась. Пару часов пыталась вспомнить, как это... А потом...» — отмечала Вера.