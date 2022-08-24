Видео, на котором енот обнимает олененка, который потерял маму, стало виральным в Сети
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Видео, на котором енот обнимает олененка, который потерял маму, стало виральным в Сети

Видео, на котором енот обнимает олененка, который потерял маму, стало виральным в Сети

Маловероятная дружба - это лучший вид дружбы. Дружбу между этим енотом и олененком именно такая.

С одной стороны, еноты – удивительно хаотичные мусорные панды, которые крадут не только ваш мусор, но и ваше сердце. Их крошечные мордочки, пушистые тела и глаза, темные, как бездна, могут загипнотизировать вас, заставив подойти ближе или пригласить их войти, но будьте осторожны – это ловушка.

На совершенно противоположной стороне спектра у нас есть оленята, нежные, грациозные создания, которые заслуживают того, чтобы пастись в райских садах. Так как же эти двое сошлись вместе, чтобы образовать такую тесную связь? Давайте углубимся в историю.

Видео, на котором енот по имени Джаспер обнимает олененка по имени Хоуп быстро стало виральным из-за их невероятной, но очаровательной дружбы

Видео с очаровательными животными набрало 432 тысячи просмотров.

Кэрри Лонг из Texas Fawn and Friends, некоммерческой организации для осиротевших и раненых оленят, в прошлом году получила звонок по поводу раненого енота.

2-3-недельное существо было брошено во время ливня. Кэрри решила взять его к себе и вылечить, а также предложить ему новый дом.

Вскоре после Джаспера появился молодой олененок. Она потеряла свою мать в раннем возрасте и нуждалась в уходе. Кэрри назвала ее Хоуп, и Джаспер сразу же проявил к ней интерес.

Эти двое будут расти вместе, хотя темпы роста у разных видов немного различаются.

“Джаспер просто обожает ее”, - сказала Кэрри. “Когда он видит ее, он бежит лизать и гладить ее. Вечером она приходит и ложится рядом с ним. Это просто самая милота”

По словам Кэрри, Джаспер иногда ведет себя как маленький братишка, от которого невозможно избавиться, но Хоуп стойко принимает его вспышки любви.

Хоуп - не единственный друг, которого завел Джаспер! Щенок Тутси также является близким другом, принимая участие в их приключениях.

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По материалам: Юмор

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