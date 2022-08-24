Владимир Соловьев назвал Татьяну Лазареву алкоголичкой
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Владимир Соловьев назвал Татьяну Лазареву алкоголичкой

Владимир Соловьев назвал Татьяну Лазареву алкоголичкой
Ведущий Владимир Соловьев жестко высказался об артистке. Заочный спор Татьяны Лазаревой и Владимира Соловьева продолжается уже несколько месяцев. Стоящие по разные стороны баррикад знаменитости недолюбливают друг друга и стараются побольнее уколоть при любой возможности. *Татьяна Лазарева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022. Недавно 56-летняя Татьяна Лазарева снова дала интервью западным СМИ, в котором раскритиковала соотечественников и действия российского правительства. Актриса вещает из-за границы, где живет уже несколько месяцев. При этом она не теряет надежды вернуться. С интервью Лазаревой ознакомился телеведущий Владимир Соловьев. В рамках шоу «Полный контакт» он опубликовал небольшой фрагмент выступления Лазаревой, после чего призвал публику взглянуть, до чего дошла юмористка в своей ненависти.
«Вглядитесь в эту тяжело пьющую и некрасиво стареющую женщину. Агрессия, Танюх, у тебя алкоголическая. У твоих подружек и друзей тоже. Танюх, ты предатель. Ты осознанно выбрала этот путь. И весь талант пропила, любовь народную пропила. Так бывает. Ты не первая и не последняя», — рассуждает Соловьев. Отметим, что Владимир Рудольфович уже несколько месяцев находится на острие борьбы с теми, кто покинул Россию — его возмущает позиция Ренаты Литвиновой, Светланы Лободы, Максима Галкина и многих других артистов, которые еще зимой активно зарабатывали деньги у нас на родине. В рамках своих шоу Соловьев не боится ставить их на место и открыто призывает власти не только запретить им въезд обратно на родину, но и лишить всех званий и отобрать регалии. Что касается Лазаревой, то она давно критически высказывалась о многих процессах, которые происходят в России. Именно поэтому она участвовала в несогласованных акциях и призывала к недостойным действиям в соцсетях.
# Шоу-бизнес Соловьев Владимир
По материалам: z-aya

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