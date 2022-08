Власти Малайзии предупредили инвесторов о нерегулируемой деятельности Huobi

Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) внесла биткоин-биржу Huobi в «список предупреждений инвесторов» (Investor Alert List). Регулятор отметил, что не контролирует деятельность компании.

Huobi Global [https://t.co/la9Y3ntGuq]

has been added to the SC’s Investor Alert List for operating a digital asset exchange (DAX) in Malaysia without being registered with the SC. pic.twitter.com/z3IGgnCa0t