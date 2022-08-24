Власти Малайзии предупредили инвесторов о нерегулируемой деятельности Huobi
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Власти Малайзии предупредили инвесторов о нерегулируемой деятельности Huobi

Власти Малайзии предупредили инвесторов о нерегулируемой деятельности Huobi


Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) внесла биткоин-биржу Huobi в «список предупреждений инвесторов» (Investor Alert List). Регулятор отметил, что не контролирует деятельность компании.



«В Малайзии любые стороны, осуществляющие деятельность на рынке капитала, требуют одобрения SC, даже если им разрешено работать в других странах. Инвесторам настоятельно рекомендуется не вкладывать средства в какие-либо нелицензированные или незарегистрированные организации», — говорится в сообщении.


По мнению регулятора, взаимодействие с платформой подвергает пользователей риску. В случае потери средств они не смогут получить необходимую юридическую поддержку.


Ранее Huobi получила разрешение на работу в Новой Зеландии и временное одобрение от регулятора Дубая, а также лицензию на оказание финансовых услуг в Канаде.


С ноября 2021 года одна из дочерних структур биржи является обладателем лицензии на спотовую торговлю криптовалютами в Гибралтаре.


Напомним, в июле 2020 года SC добавила Binance в список юридических лиц, деятельность которых не соответствует законодательству.


Позднее Комиссия объявила о принудительных мерах в отношении компании «за незаконное управление биржей цифровых активов».

# Экономика huobi, малайзия, регулирование, новости
По материалам: ForkLog

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