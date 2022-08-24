Врио главы Херсонской области Елисеев назвал приоритетами подготовку к зиме и восстановление дорог
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Врио главы Херсонской области Елисеев назвал приоритетами подготовку к зиме и восстановление дорог

Врио главы Херсонской области Елисеев назвал приоритетами подготовку к зиме и восстановление дорог

Врио главы администрации Херсонской области Сергей Елисеев назвал первостепенные задачи правительства: подготовка к зиме и восстановление дорог и мостов.

По словам Елисеева создан штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду. Его работу курирует вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.


"Изучаются заявки и потребности по твердому топливу, отрабатывается вопрос обеспечения региона газом в осенне-зимний период", - сообщил врио главы Херсонской области.

Он также добавил, что все меры поддержки, которые имеются в России, будут максимально содействовать развитию экономики Херсонской области.

"Результаты ремонтно-восстановительных работ мостов и дорог будут видны в ближайшее время", - заключил Елисеев.

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По материалам: uposters.ru

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