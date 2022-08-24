Вадим Карасев

Президент Сербии Вучич предрек Европе катаклизм при нехватке электричества

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европу ожидает катаклизм и отключение электричества на фоне мирового энергетического кризиса. Его слова приводит ТАСС.

В обращении к нации после заседания президиума правящей Сербской прогрессивной партии Вучич предрек Европе катаклизм при нехватке электричества.

«[Президент Франции Эммануэль] Макрон предупредил своих граждан, что прошло время благосостояния, что очевидно. <...> Мы каждый день боремся [с кризисом], и я вам скажу, что самые крупные страны Европы столкнутся с отключениями электричества. <...> В Вене, насколько я понял, останавливают бизнес с декабря-января, потому что счета за электричество выросли в 4 раза. Будет катаклизм», — спрогнозировал глава государства.

Ранее Вучич напомнил о прекращении поставок российской нефти в Сербию. Это произойдет 1 ноября из-за санкций, введенных Евросоюзом против Москвы. «Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас, мы будем под санкциями», — напомнил политик.