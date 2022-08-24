Выловленное из реки тело звезды «ДОМа-2» Анастасии Кочервей – шокирующее фото
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Выловленное из реки тело звезды «ДОМа-2» Анастасии Кочервей – шокирующее фото

Выловленное из реки тело звезды «ДОМа-2» Анастасии Кочервей – шокирующее фото

Тело Анастасии Кочервей нашли еще 13 августа, но все это время не могли опознать ее. Теперь уже с уверенностью можно говорить — это была звезда «ДОМа-2».


О смерти Анастасии Кочервей сообщила ее подруга Олеся Малибу. Пока непонятно, что же случилось с 28-летней звездой «ДОМа-2», которую нашли погибшей 13 августа. Предполагается, что тело находилось в воде от трех до восьми дней.

В распоряжении СМИ оказалось шокирующее фото — тело которой выловили из Дудергофском канале в Санкт-Петербурге. Пока что рано говорить о том, от чего она умерла. Точную причину смерти модели установит экспертиза.

Пользователи обратили внимание, что найденная мертвой знаменитость сжимала в руке ключи от автомобиля марки BMW. Откуда они оказались у нее и кому принадлежали, так же предстоит выяснить следствию.

Отметим, Кочервей пропала две недели назад — родные и близкие не могли с ней связаться. Сначала они думали, что Анастасия отправилась в очередное путешествие, но затем забеспокоились. Когда они поняли, что дело имеет криминальный характер, то отправились в полицию.

Отметим, что подруги звезды «ДОМа-2» Анастасии говорят, что последнее время ее преследовал некий мужчина, угрожавший расправой. По другой версии, она состояла в отношения с женатым бизнесменом — и об их интрижке узнала супруга изменщика.

Кроме того, Кочервей уже долгое время принимала запрещенные препараты и пристрастилась к алкоголю. Ее подруга Олеся Малибу говорит, что не видела ее последнее время в трезвом состоянии и просила лечь в клинику для восстановления.





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# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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