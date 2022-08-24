Задержан бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Его обвиняют в дискредитации ВС РФ
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Задержан бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Его обвиняют в дискредитации ВС РФ

Задержан бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Его обвиняют в дискредитации ВС РФ

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали по обвинению в дискредитации Вооруженных сил РФ, в его квартире прошел обыск. Об этом сообщает ТАСС.

Ройзман задержан утром, к нему домой пришли силовики. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении Российской армии, — сообщил источник издания.

Ранее суд Екатеринбурга три раза заводил на политика, который высказался против действий Российской армии на Украине, уголовное дело за распространение фейковой информации о действиях ВС РФ. В общей сложности Ройзман заплатил штрафы на сумму 150 тысяч рублей.

Также он был оштрафован на 85 тысяч рублей по статье о неуважении к власти. При этом все апелляционные жалобы защиты были отклонены.

В 2021 году Ройзман несколько раз принял участие в несанкционированных митингах в Москве и Екатеринбурге и был оштрафован еще на 60 тысяч рублей. Также его признали виновным в организации несогласованных акций: за это он подвергся административному аресту на девять суток.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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