Засуха в Европе продлится до зимы
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Засуха в Европе продлится до зимы

Засуха в Европе продлится до зимы

Ряду стран Евросоюза придется до зимы справляться с небывалой засухой, которую уже оценивают как сильнейшую за 500 лет. Об этом в среду пишет AP, ссылаясь на доклад ЕС.

Согласно документу, западное Средиземноморье продолжит еще несколько месяцев страдать от аномально высокой температуры. В особенности климатические проблемы затронут Португалию и Испанию.


"Засуха и высокие температуры воздуха ожидаются в западном Средиземноморье вплоть до ноября 2022 года", - сообщается в докладе.

В данный момент профильные ведомства практически половины стран ЕС опубликовали предупреждение о засухе. Как утверждает AP, климатическая ситуация усугубляется в Бельгии, Франции, ФРГ, Венгрии, Ирландии и Люксембурге.

По прогнозу экспертов Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, засуха 2022-го года может оказаться, предположительно, сильнейшей за последние 500 лет. Окончательные данные, которые появятся в распоряжении ученых к концу сезона, опровергнут или подтвердят данный тезис.

Страны Европы, страдающие от засухи и вызванных ею природных пожаров в 2022-м году:


Испания (246 тыс. га сгоревших лесов);
Румыния (150 тыс. га);
Португалия (75 тыс. га);
Франция (61 тыс. га).
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В Сербии обмеление Дуная привело к тому, что из-под воды показались затонувшие в годы Второй мировой войны немецкие корабли. Река стала частично непригодна для судоходства. В реках Чехии, Нидерландов и Германии из-под воды показались так называемые "голодные камни". В средние века они служили отметками критического понижения уровня воды и, соответственно, предвестниками голода.

Макрон заявил о "конце изобилия" в Европе

Как во Франции, так и в Европе в целом подошел к концу "период изобилия и беззаботности". Об этом, открывая заседание правительства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер призвал сограждан сплотиться и сделать необходимые выводы, чтобы урегулировать кризисы, с которыми сталкивается Европа. Макрон отметил, что весь регион сталкивается с "большим потрясением", которое привело к эпохи благополучия.

"Я считаю, то, что мы переживаем сейчас, — это своего рода большой переворот или большое потрясение. По сути, мы переживаем конец изобилия, конец дешевой ликвидности — мы должны будем извлечь из этого экономические последствия — конец доступности продуктов и технологий, которые, как нам казалось, были постоянно доступны", — заявил Макрон.

Французский президент упомянул недавний климатический кризис как катализатор очередных рисков для Европы. Как считает Макрон, Франции следует заняться экологическим планированием и "сделать четкий и решительный выбор в отношении только что пережитого сезона, чтобы сократить выбросы парниковых газов, удвоить усилия, которые смогли предпринять, а также еще быстрее преобразовать страну".


Макрон посетовал на рост и укрепление "нелиберальных, авторитарных режимов" в мире. Как утверждает президент Франции, в его стране "режим свободы имеет цену и может потребовать жертв". С "концом беззаботности" глава государства связал также обострение на Украине, приведшее к вооруженному противостоянию Киева и Москвы.

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По материалам: uposters.ru

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