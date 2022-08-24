Жена Олега Газманова рассказала, кто лезет ей в трусы
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Жена Олега Газманова рассказала, кто лезет ей в трусы

Жена Олега Газманова рассказала, кто лезет ей в трусы
Супруга певца Олега Газманова, Марина рассказала о молодом любовнике.   Жена музыканта Олега Газманова Марина в соцсетях ответила на слухи о романе с неким молодым любовником. «На сегодняшний день самая наша «большая вина», что мы любим друг друга, свою семью и Родину. Да и вообще любим жизнь!», сказала Марина Газманова.
По словам Марины Газмановой, есть кучка людей, которая ей почему-то вменяет в вину возраст. «Они пытаются влезть в чужие трусы, кого-то с кем-то развести, поссорить, опорочить!» — заметила Марина Газманова. Ранее в СМИ появились слухи, что Марина Газманова весело проводит время с неким молодым возлюбленным. Кроме того, фанатов смутило, что жена Газманова решила заняться танцами.
# Шоу-бизнес Газманов Олег
По материалам: z-aya

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