Жена Олега Газманова рассказала, кто лезет ей в трусы

Супруга певца Олега Газманова, Марина рассказала о молодом любовнике. Жена музыканта Олега Газманова Марина в соцсетях ответила на слухи о романе с неким молодым любовником. «На сегодняшний день самая наша «большая вина», что мы любим друг друга, свою семью и Родину. Да и вообще любим жизнь!», сказала Марина Газманова.По словам Марины Газмановой, есть кучка людей, которая ей почему-то вменяет в вину возраст. «Они пытаются влезть в чужие трусы, кого-то с кем-то развести, поссорить, опорочить!» — заметила Марина Газманова. Ранее в СМИ появились слухи, что Марина Газманова весело проводит время с неким молодым возлюбленным. Кроме того, фанатов смутило, что жена Газманова решила заняться танцами.