Жена Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака

Вадим Карасев

Жена Сильвестра Сталлоне модель Дженнифер Флавин подала на развод после 25 лет брака

Жена американского актера Сильвестра Сталлоне, бывшая модель Дженнифер Флавин подала на развод после 25 лет брака. Об этом сообщает Page Six.

Флавин подала заявление в округе Палм-Бич, штат Флорида. Пока она не делала публичных заявлений по поводу своего решения.

Ранее Сталлоне перебил татуировку на плече с лицом супруги. На месте портрета Флавин появилась собака породы бульмастиф. При этом публицист актера Мишель Бега заявил, что тот по-прежнему любит свою семью, а решение перекрыть старую работу было связано с тем, что Сталлоне попытался обновить татуировку с изображением Флавин и остался недоволен результатом.

Пара поженилась в 1997 году после десяти лет знакомства. У них есть дочери София, Систин и Скарлетт. До женитьбы на модели актер дважды состоял в браке. 28 декабря 1974 года он женился на американской актрисе Саше Зак, от которой у него родились сыновья Сейдж и Серджио. После развода в 1985 году он почти сразу женился на на 22-летней датской модели и актрисе Бригитте Нильсен. Их брак распался через два года.