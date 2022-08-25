10 лучших южнокорейских дорам с неожиданными романтическими историями, от которых невозможно оторваться

Южнокорейская культура уже который год активно завоёвывает весь мир. Смотрите сами. Бой-бэнд BTS является, вероятно, самой популярной действующей музыкальной группой в мире. Недавние «Паразиты» взяли четыре «Оскара» в важнейших категориях (за лучший фильм, сценарий и режиссуру), причём совершенно заслужено. А «Игра в кальмара» — это явно главный сериал 2021 года.

Но невероятно популярными среди западных зрителей корейские сериалы (которые у нас называют дорамами) стали и до «Игры в кальмара». Например, в Топе-250 сериалов на Кинопоиске аж 19 представителей Южной Кореи. Очевидно, что это всё неспроста.

Мы подготовили для вас список из 10 дорам с романтическим уклоном, где показаны совершенно непредсказуемые истории любви. С их помощью вы сможете быстро познакомиться с неповторимым южнокорейским видением сюжетов и взаимодействия персонажей и полюбить его.

Все представленные в подборке дорамы являются законченными историями, состоящими из 16 серий (средняя длительность каждого эпизода примерно 1 час). Кроме того, все они относительно свежие — вышедшие не раньше 2016 года. Начните с какой-то из них прямо сегодня!

1. Алые небеса (2021)

SBS

События происходят во времена Чосона. Двое, парень и девушка, связаны судьбами. Несчастная Чхон Ги была слепой от рождения, а Ха Рама, рождённого в богатой семье, ждало светлое будущее. Но в один момент Ха Рам вдруг лишается зрения, а Чхон Ги наоборот прозревает. Девушка оказывается отличной художницей, а парень, несмотря на слепоту, становится учёным. Спустя время именно этим двум героям предстоит спасти Королевство от великого зла.

Кинопоиск: 7.3; IMDb: 7.6

2. Король: Вечный монарх (2020)

Netflix

Существует два параллельных мира — современная Корея и патриархальная Корея, между которыми открывается портал. Детектив из нашей реальности Чон Тэ Ыль объединяется с Ли Гоном — императором параллельного мира, чтобы закрыть портал. Ведь он открылся не просто так, во всём виноваты демоны, которые теперь угрожают обоим мирам.

Кинопоиск: 7.8; IMDb: 8.1

3. Гоблин (2016)

tvN

Токкэби — бессмертный демон, который был проклят на бесконечно долгую жизнь за убийство тысячи воинов. Снять проклятие он сможет, лишь встретив избранную смертную девушку. Только она способна увидеть его секрет и избавить от бессмертия. И вот спустя 900 лет страданий Токкэби такая девушка наконец-то появляется на Земле.

Сериал также известен под названиями «Бессмертный. Романтическое заклятие» и «Демон».

Кинопоиск: 8.6 IMDb: 8.6

4. Аварийная посадка любви (2019)

Netflix

Молодая девушка Сери Юн из богатой южнокорейской семьи, совершив неудачный полёт на параплане, внезапно попадает на территорию Северной Кореи. Нарушительницу обнаруживает офицер местной армии, но не арестовывает её. Мужчина влюбляется и идёт против своей страны ради спасения новой знакомой.

Сериал также известен под названием «Любовное приземление».

Кинопоиск: 8.3 IMDb: 8.7

5. Однажды разрушение постучалось в мою дверь (2021)

tvN

Больная раком мозга девушка по имени Дон Гён, чья жизнь в целом совсем не складывается, проклинает весь мир и тем самым случайно связывается с богом разрушения Са Рамом. Они заключают договор, по которому героиня получает возможность последние 100 дней своей жизни провести как ей хочется. Са Рам планирует, что с её помощью сможет-таки разрушить мир, но внезапно влюбляется в девушку.

Кинопоиск: 8.2 IMDb: 8.0

6. История девятихвостого лиса (2020)

tvN

Ли Ён — магический девятихвостый лис, который способен превращаться в человека. Ему более 1000 лет, и он сохраняет порядок в мире людей. На него выходит телепродюсер Джи А, снимающая фильмы о городских мифах. Уверенная и волевая девушка, она узнаёт, что они с Ли Ёном виделись и раньше — лис спас девушку ещё в детстве. Кроме того, Джи А оказывается реинкарнацией самой первой любви героя.

Сериал также известен под названием «Сказание о Кумихо».

Кинопоиск: 8.3 IMDb: 7.9

7. Деловое предложение (2022)

Netflix

Главная героиня Ха Ри вслепую отправляется на свидание вместо своей богатой подруги. К ней на встречу приходит молодой мужчина, который является не кем иным, как генеральным директором компании, в которой она работает. Теперь он, принимая её за другого человека, зовёт героиню в жёны. Надо как-то выкручиваться!

Кинопоиск: 8.1 IMDb: 8.1

8. Последняя миссия ангела: Любовь (2019)

KBS2

Ангел по имени Дан, в очередной раз провинился на небесах и получил от высшего руководства крайне непростое задание. Он должен найти любовь для незрячей земной балерины, которая давно потеряла веру в эту самую любовь и вообще в людей. Не становится легче и от того, что Дан сам в неё влюбляется.

Сериал также известен под названием «Дан, единственная любовь».

Кинопоиск: 8.0 IMDb: 7.7

9. Параллельные миры (2016)

MBC

Ён Джу и Кан Чхоль — представители совершенно разных миров. Причём, буквально: она хирург в реальном мире, а он успешный бизнесмен из… вэб-комикса под названием «W». Вроде бы их встреча и уж тем более романтическая история выглядят нереально, но всё это случается.

Сериал также известен под названием «W: Меж двух миров».

Кинопоиск: 8.1 IMDb: 8.1

10. Ха Ру, которого я встретила случайно (2019)

MBC

Девочка из богатой семьи по имени Дан О внезапно для себя узнаёт подряд два неутешительных факта о своей жизни. Во-первых, она героиня комиксов, причём даже не главная, а глубоко второстепенная. Во-вторых, даже такое её существование должно вскоре оборваться — по сценарию девушка должна вот-вот умереть. Не собираясь мириться с этим, Дан О неожиданно начинает взаимодействовать с безымянным персонажем и даёт ему имя Ха Ру. Из-за этого судьбы обоих меняются.

Сериал также известен под названием «Случайно найденный Ха Ру».

Кинопоиск: 7.7 IMDb: 7.8