15 чудо-перевоплощений, которых удалось добиться лишь одним перекрашиванием волос в яркие цвета
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15 чудо-перевоплощений, которых удалось добиться лишь одним перекрашиванием волос в яркие цвета

15 чудо-перевоплощений, которых удалось добиться лишь одним перекрашиванием волос в яркие цвета

Современная мода даёт человеку неограниченные возможности для экспериментов над своей внешностью. В первую очередь это касается стрижки и оттенка волос. Натуральные цвета красок и классические причёски уже давным-давно всех утомили. Другое дело — экстремальное окрашивание. Здесь даже длину шевелюры не нужно менять, чтобы кардинально изменить образ и круто преобразиться. Достаточно выбрать подходящие оттенки и правильно их скомбинировать. Вуаля! Потрясающий результат готов!

Сложно остановиться только на каком-то одном оттенке

Девушке к лицу этот цвет

Настоящая Мальвина!

Как выглядела бы радуга, если бы была человеком

Ультрафиолетовая краска для волос. Круто светится в темноте!

Мой (теперь уже бывший) парень сказал, что предпочитает длинные и естественные волосы

Услышав это, я естественно отрезала двадцать пять сантиметров и перекрасила их в красный цвет.


Сочное и яркое окрашивание

Одной из моих подруг понадобилась модель для пробной парикмахерской работы. (Это была её первая работа после прохождения обучения). Я вызвалась помочь, и вот что она создала. Мне так понравилось. Не могу дождаться, когда она станет ещё большим профессионалом.

Не могла определиться между фиолетовым и красным цветом. Поэтому решила использовать оба

Получившийся результат после окрашивания просто великолепен

Мультиокрашивание

Выбрала удачный цвет

В планах ещё смена причёски

Окрашивание сделало девушку похожей на сказочную русалку или принцессу. От получившейся красоты сложно оторвать взгляд и прекратить рассматривать всё это многообразие цветов.

Вот что можно создать за четыре часа

Покрасила волосы, вдохновившись Хейли Уильямс

Я очень довольна своим новым цветом волос

Здесь вы можете посмотреть наглядные примеры того, как сильно смена причёски может преобразить человека и его образ в целом.

# Интересное
По материалам: twizz

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