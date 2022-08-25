15 доказательств того, что для людей, которые хотят сделать свою рекламу незабываемой, нет никаких препятствий

В современном мире реклама окружает нас повсюду. Мы настолько к ней привыкли, что уже не обращаем ни малейшего внимания, о чём там говорит дядечка в телевизоре или что написано на листовке, которую мы получили на улице. Кажется, что все старания производителей и рекламщиков уходят насмарку, но не тут то было. Гении маркетинга не собираются сдаваться и предлагают нам новую рекламу своего продукта, которую уж точно будет трудно не заметить! Вот как вы пройдёте мимо чашечки кофе с паром, который идёт прямо с асфальта, или билборда, расплавляющегося у вас на глазах? Никак!

Поэтому не проходите мимо и нашей новой подборки, способной открыть для вас больше примеров гениальной рекламы, в которую дизайнеры вложили максимум фантазии и креатива!

Пора помыть машину!

Визитка автомойки оформлена в виде птичьего помёта, который в любой момент может испортить когда-то до блеска намытую машину.

Рекламная кампания по переработке отходов от Carlsberg

Не раздавливай свои жестяные банки.

Идеальная реклама сериала «Дом дракона»

Как насчёт чашечки горячего кофе?

Креативная реклама часов, которые любой желающий может примерить в общественном транспорте

Когда сериалу «Клан Сопрано» исполнилось 23 года, и они решили ярко выйти в свет с этой новостью!

Реклама сериала «Чёрное зеркало», в которой каждый найдёт свой смысл

Йога-студия ждёт новых учеников к себе на занятия! Результат налицо

Есть перерыв — есть Kit-Kat

Реклама занятий по каратэ

Билборд с надкусанным кусочком картошечки фри от McDonald’s в Париже

Два в одном

Это визитка службы, которая поможет вам избавиться от нежелательных насекомых, и сразу же послужит «домиком», дверь которого навсегда захлопнется для заглянувшего туда тараканчика.

А в вашем доме прячутся тараканы и муравьи?

«Слишком много причин, почему вы должны выбрать именно нашу карту». Умно!

Реклама кофе Lavazza в аэропорту

Приятного полёта.

Реклама спрея от блох и клещей Frontline для домашних питомцев

Если смотреть на эту рекламу сверху, то кажется, что спешащие куда-то люди превратились в маленьких вредителей, которые не дают собаке покоя.

Избавь свою собаку от них.

А здесь можно посмотреть пост о том, как производители умеют заманивать новых покупателей креативной упаковкой своего товара.