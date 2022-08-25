15 случаев, когда люди решили, что коллекционирование марок уже в прошлом, и стали собирать что-то повеселее

Коллекционирование — достаточно популярное хобби во всё мире, которым мало кого удивишь. Календарики, монетки, марки… всё это мы уже давно видели. И кто-то оказался такого же мнения, поэтому подошёл к этому делу с очень неожиданной стороны и начал собирать что-то в разы круче! Вот вам бы пришло в голову начать коллекционировать песок из пляжей, где вы побывали? Нет? А героям нашей новой подборки очень даже приглянулась эта идея. И вот, что у них из этого вышло!

Коллекция знаков «Выход» и «Пожарная безопасность», которую я собрал за последние 2 года

Моя коллекция каменных сфер!

Человек, у которого всегда найдётся ластик

Я собираю коллекцию крошечных шариков для чернильных картриджей ручек ещё со средней школы

Масштабы некоторых коллекций поражают!

Коллекция наклеек от фруктов моего друга, которую он собирал на протяжении 50 лет. Ни одной одинаковой пары наклеек.

Все билеты из кинотеатров, в которых я побывал за 8 лет

Необычный подарок в виде необычной коллекции

Моя жена месяцами тайно собирала мои фотографии, где я сплю с котом. Сегодня ко Дню отца мне подарили коллекцию. Представляю вашему вниманию серию фоток под названием «Вздремнул».

Коллекция бутылок виски. Не пустых бутылок!

Милая коллекция уточек

Собрала серию фотографий необычных пицц, которые я приготовила за последних пару месяцев

Точилки для карандашей

Я коллекционирую старинные точилки для карандашей, чтобы моим детям было что выбросить, когда я умру.

Мы с моей семьёй коллекционируем песок с пляжей, на которых побывали

Количество билетов на поезд, которые я собрал, добираясь до университета в течение одного года

Огромная коллекция DVD дисков!

Я собираю автографы звёзд на рюмках. Вот как это выглядит сейчас!

Очень впечатляющая коллекция автографов знаменитостей! И когда же человек успел повстречать так много звёзд и попросить у них оставить свою подпись на маленьком стеклянном стаканчике?

А, может, он — счастливчик, как тот самый американец с внушительной коллекцией фотографий со звёздами всего Голливуда и не только? Если вы ещё ничего не слышали об этом везунчике, то скорее кликайте сюда.