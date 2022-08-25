16 гениальных идей, которые были воплощены в реальность и сделали нашу жизнь чуточку проще

Совершенству нет предела ни в чём! И об этом знает каждый, поэтому люди не останавливаются на достигнутом и продолжают генерировать новые идеи и воплощать их в жизнь. Что-то иногда идёт не совсем по плану, а что-то удаётся даже слишком хорошо. Например, некоторые повседневные вещи были настолько переделаны этими гениальными умами, что человек до сих пор не может нарадоваться! Ведь новые разработки дизайнеров и производителей зачастую помогают делать нашу жизнь чуточку, да проще! А кто не любит комфорт и удобства?

В нашем отеле есть отдельные полотенца, которыми можно вытирать лицо после снятия макияжа

Отдельное полотенце, которое готово принять весь удар на себя в виде разводов от туши и пятен от тонального крема!

Спагетти, которые уже заранее разделены на порции

Мусорный бак, который наклонён под углом, чтобы в него легче было кидать мусор проезжающим мимо велосипедистам

Корзинка с держателем для телефона, чтобы легче было проверять список покупок

Японский ресторан разливает соус по бутылочкам с распылителем, чтобы его можно было добавить к блюдам равномерно

Дизайн ковра сделан так, чтобы было удобнее и быстрее расставлять стулья

К баночке с соленьями было прикреплено небольшое приспособление, чтобы легче доставать оттуда содержимое

Специальная упаковка внутри баночки чипсов

У компании по производству чипсов, которая, по сути, является плагиатом Pringles, внутри банки есть своего рода «полочка», чтобы легче было брать чипсы с самого низу.

Шланги на заправке снабжены пластиковыми ёмкостями для перчаток, чтобы ваши руки оставались чистыми

Умный душ

Мой душ показывает, насколько вода горячая, холодная и просто идеальная!

Отверстие в вилке, чтобы легче было её вытаскивать из розетки

Главное — это положить начало

В этом контейнере с вафлями было две вафельки, завернутые в полиэтиленовую упаковку, чтобы было легче взять самые первые вафельные трубочки.

Палочки со специальными прорезями в них, чтобы легче было накручивать лапшу

Маленькие ножницы, которые позволят вам без проблем открыть маленький пакетик с соусом

Не подскажите, который час?

Если человек встанет внутри часов на определённый месяц (желательно, на текущей), то тень, которую он отбросит, укажет ему, сколько сейчас времени.

Кружка со специальным отверстием для чайного пакетика

Здесь можно посмотреть ещё одну подборку, в которой собрано больше изобретений, способных вывести нашу жизнь на новый уровень удобства.