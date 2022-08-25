25+ минут геймплея ожидаемого шутера High on Life от создатели «Рика и Морти»
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25+ минут геймплея ожидаемого шутера High on Life от создатели «Рика и Морти»

25+ минут геймплея ожидаемого шутера High on Life от создатели «Рика и Морти»


Ожидаемый шутер High on Life про разумное оружие недавно перенесли на 13 декабря 2022 года. При этом, у разработчиков явно есть, что показать. На днях представили геймплейный трейлер, который показал сражение с боссом в High on Life. А сегодня портал IGN опубликовал обширную 25-минутную демонстрацию шутера High on Life.

Новое видео по High on Life демонстрирует большое количество геймплея проекта. В нем можно посмотреть исследование начального уровня, увидеть некоторые сюжетные моменты и оценить перестрелки.


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Напомним, High on Life — юмористический шутер, в создании которого принимает участие Джастин Ройланд, известный по мультфильму «Рик и Морти». Игра создается для Xbox One, Xbox Series X | S и PC. Сразу после релиза она будет доступна в Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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