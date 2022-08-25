55-летняя Николь Кидман снялась для Perfect Magazine, удивив нарядами, но ещё больше своей великолепной формой
Николь Кидман снялась в новой фотосессии для Perfect Magazine. Это мультиплатформа, которая сотрудничает с модными брендами, модельерами, стилистами и звёздами. Новая фотосессия — результат сотрудничества Perfect Magazine, бельгийского дизайнера Гленна Мартенса, фотографини Чжун Линь и великолепной Николь Кидман.
Особенно удивила последняя. Да, получившиеся снимки и наряды актрисы смело можно назвать специфическими, но пользователи интернета особенно выделили форму Николь, а именно её внезапную подкаченность.
Новая фотосессия даёт нам повод вновь полюбоваться Николь Кидман, которому мы, разумеется, только рады. Давайте же воспользуемся им!
55-летняя Николь Кидман снялась для издания Perfect Magazine
Очередной номер этого модного журнала посвящён величайшим иконам поп-культуры
Сотрудничество с дизайнером Гленном Мартенсом и сделавшей снимки Чжун Линь дало интересные плоды
Фотосессия получилась яркой и кое-где вызывающей.
Сама Николь выглядит молодо и подтянуто
В сети обратили внимание на подкачанность актрисы, которая явно находится в отличной форме
Для своих 55 лет Николь Кидман выглядит потрясающее. Всегда нравилась.
Николь Кидман с реальными бицухами и в мини (это даже не юбка, а фитнес-пояс). 55 лет – полёт нормальный
Особенно по соцсетям разлетелось вот это фото
Люди даже писали, что такая Николь Кидман их пугает.
Кстати, на фотографиях Николь в рыжем парике
Хотя рыжий и есть её естественный цвет, об этом мы писали в разоблачающей подборке знаменитых девушек и их природном цвете волос.
Актриса продолжает активно сниматься в кино и сериалах
Её последние работы — фильм «Варяг» (2022) и сериал «Пронзительно громко» (2022-…). А в будущем мы обязательно увидим актрису в сиквеле «Аквамена», который, кстати, был отложен до декабря 2023 года.
Если вы вдруг забыли, Николь была номинирована на «Оскар» в этом году за роль в фильме «В роли Рикардо» (2021)
И за эту же роль она получила «Золотой глобус».
Пишите, как вам новая фотосессия Николь!
До этого мы любовались очень не похожим на себя Брэдом Питтом, который снялся в ещё более специфической фотосессии для GQ. Посмотрите!