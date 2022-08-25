55-летняя Николь Кидман снялась для Perfect Magazine, удивив нарядами, но ещё больше своей великолепной формой
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55-летняя Николь Кидман снялась для Perfect Magazine, удивив нарядами, но ещё больше своей великолепной формой

55-летняя Николь Кидман снялась для Perfect Magazine, удивив нарядами, но ещё больше своей великолепной формой

Николь Кидман снялась в новой фотосессии для Perfect Magazine. Это мультиплатформа, которая сотрудничает с модными брендами, модельерами, стилистами и звёздами. Новая фотосессия — результат сотрудничества Perfect Magazine, бельгийского дизайнера Гленна Мартенса, фотографини Чжун Линь и великолепной Николь Кидман.

Особенно удивила последняя. Да, получившиеся снимки и наряды актрисы смело можно назвать специфическими, но пользователи интернета особенно выделили форму Николь, а именно её внезапную подкаченность.

Новая фотосессия даёт нам повод вновь полюбоваться Николь Кидман, которому мы, разумеется, только рады. Давайте же воспользуемся им!

55-летняя Николь Кидман снялась для издания Perfect Magazine


Очередной номер этого модного журнала посвящён величайшим иконам поп-культуры


Сотрудничество с дизайнером Гленном Мартенсом и сделавшей снимки Чжун Линь дало интересные плоды


Фотосессия получилась яркой и кое-где вызывающей.

Сама Николь выглядит молодо и подтянуто


В сети обратили внимание на подкачанность актрисы, которая явно находится в отличной форме


Для своих 55 лет Николь Кидман выглядит потрясающее. Всегда нравилась.

Николь Кидман с реальными бицухами и в мини (это даже не юбка, а фитнес-пояс). 55 лет – полёт нормальный

Особенно по соцсетям разлетелось вот это фото

Люди даже писали, что такая Николь Кидман их пугает.

Кстати, на фотографиях Николь в рыжем парике

Хотя рыжий и есть её естественный цвет, об этом мы писали в разоблачающей подборке знаменитых девушек и их природном цвете волос.

Актриса продолжает активно сниматься в кино и сериалах


Её последние работы — фильм «Варяг» (2022) и сериал «Пронзительно громко» (2022-…). А в будущем мы обязательно увидим актрису в сиквеле «Аквамена», который, кстати, был отложен до декабря 2023 года.

Если вы вдруг забыли, Николь была номинирована на «Оскар» в этом году за роль в фильме «В роли Рикардо» (2021)


И за эту же роль она получила «Золотой глобус».

Пишите, как вам новая фотосессия Николь!

До этого мы любовались очень не похожим на себя Брэдом Питтом, который снялся в ещё более специфической фотосессии для GQ. Посмотрите!

# Интересное
По материалам: twizz

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