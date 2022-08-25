Александр Любимов, барабанщик «Несчастного случая», сотрудник СБ. Пять мужей Татьяны Пушкиной

Телезвезда не понаслышке знала, какую роль в жизни играют совпадения и случайности: по иронии судьбы, в программе «Женские истории» Татьяна сменила свою однофамилицу Оксану Пушкину. Но если тайны героев ведущая раскрывала, то свои предпочитала хранить за семью печатями.

Татьяна Пушкина провела детские годы в шестикомнатной коммуналке на Чистых прудах, так что часто сравнивала тот период с фильмом «Покровские ворота». Когда дом снесли, родственники девочки перебрались в Бибирево, ну а Таня с мамой и папой поселилась в небольшой двушке в столице.

Родители Пушкиной посвятили жизнь авиастроительству, а своего отца, Вячеслава Алексеевича, Татьяна и вовсе считала гениальным конструктором. Под влиянием близких девушка поступила в МАИ, однако вскоре осознала, что в ее лице отрасль обретет максимум среднего уровня инженера: гораздо больше студентку увлекал вузовский театр. Гуманитарные потребности удовлетворялись с лихвой, ведь ребята брались за постановку серьезных спектаклей, а в процессе репетиций старались дойти до сути каждой пьесы. Однако становиться актрисой наша героиня не собиралась.

Как же выпускница Московского авиационного института попала на телевидение? И почему она не любит распространяться о многочисленных браках? 25 августа ведущей исполняется 58, и самое время раскрыть все ее тайны.

Дорога на ТВ

В студенчестве наша героиня вышла замуж за избранника по имени Карл, который взял ее звучную фамилию. На пятом курсе Пушкина родила сына Никиту, так что на несколько лет ушла в декрет. Когда пришло время отдавать ребенка в садик, мама Татьяны кинула клич по знакомым, ища для дочери подходящую вакансию.

«Нашелся человек, который сказал, что в техническом отделе в Останкино требуется специалист. Вот так и состоялся приход на телевидение. А там, работая в команде, шаг за шагом осваивала самые разные специальности, переходила из отдела в отдел. Впервые прямой эфир мне доверили провести в молодежной редакции», — поясняла Пушкина.

Молодежная редакция в то время занималась программами «Взгляд» и «12-й этаж», так что Татьяне повезло оказаться на передовой нового ТВ. Крестным отцом в профессии женщина называла режиссера Анатолия Малкина. Творческий процесс затянул: Пушкина вела «Русский час» на НТВ+, «Музыкальные новости BIZ-TV», «Генеральную уборку», была арт-продюсером «Старых песен о главном» и «Национального интереса».

Пик успеха

Наибольшую популярность Татьяна получила благодаря программе «Женские истории», вести которую стала после ухода с ОРТ однофамилицы, Оксаны Пушкиной. Поговаривали, что у Оксаны случился конфликт с производителями передачи, компанией ВИD, поэтому она и перешла на НТВ.

«Тогда-то Костя Эрнст, с которым мы вместе работали над «Старыми песнями о главном» вспомнил обо мне. Мне очень хотелось думать, что Костя руководствовался моими способностями, но я понимала, что основной расчет был на мое сходство с прежней ведущей — программа имела неплохой рейтинг, и канал не хотел его терять. Как только меня тогда не называли: и овечкой Долли, и первым человеком-клоном… На самом деле мы с Оксаной совершенно разные, и скоро стало видно, что и программы наши не похожи: у Оксаны более фатальные, когда героиня — бедная Золушка, благодаря встрече с принцем получает любовь, счастье и дворец в придачу. А мои героини строили свою судьбу только собственными стараниями и характером», — рассуждала Татьяна.

Два года программа успешно шла с новой ведущей, после чего Пушкина перешла на ТВ-6, где появилась в шоу «День за днем». Через несколько месяцев телезвезда уже работала на «Столице», а спустя четыре года вела «Полезное утро» на «Домашнем». В 2010-м Татьяна напомнила зрителям о себе участием в «Танцах со звездами», ну а в 2015-м возглавила передачу «Две жены» канала «Россия 1».

В нулевых телезвезда взяла на себя еще одну важную функцию, став проректором по учебно-воспитательной работе Московского института телевидения и радиовещания «Останкино». Преподавательская деятельность продолжилась для Татьяны на кафедре политической и деловой журналистики в Институте государственной службы и управления.

Тайны личной жизни

Брак с Любимовым

«Когда-то печатные издания с удовольствием пересчитывали моих мужей — не хотелось бы возвращаться к арифметике. Скажу, что все они зарекомендовали себя, как порядочные люди, каждый сыграл определенную, немаловажную роль в моей жизни, никто не оставил в душе неприятного осадка, за что я им благодарна. И со всеми с ними я поддерживаю общение», — подчеркивала ведущая.

Однако вернуться к арифметике все же придется. Итак, первым мужем, как мы уже говорили выше, стал отец сына Татьяны. Затем, работая на компанию ВИD, ведущая сблизилась со «взглядовцем» Александром Любимовым. Легенда гласит, что влюбленные столкнулись в очереди в буфете, а уже через неделю Александр сделал коллеге предложение.

Брак продлился два года, а закончился, то ли потому что страсть угасла, то ли из-за накопившихся обид. Поговаривали, что Татьяна отлично вела хозяйство: вкусно готовила, до блеска натирала полы, — ну а Любимов не слишком ценил старания супруги и все чаще задерживался на работе. Последней каплей стала ситуация, когда Александр явился на вечеринку друзей с бутылкой из домашнего бара, а на вопрос жены, снял ли он ботинки, когда брал алкоголь, ответил «А зачем?» По другой версии, медиаменеджер заявил, что в собственной квартире может ходить как хочет, и это задело вторую половину. В любом случае, Пушкина вскоре съехала.

Один развод за другим

Следующим мужем блондинки стал клипмейкер Георгий Гаврилов. Вместе с избранником Татьяна на пике популярности покинула страну и умчалась в Америку. Очевидно, ни с карьерой, ни с личной жизнью за бугром не заладилось, ведь вернулась домой Пушкина в одиночестве. Как раз тогда звезде предложили вести «Женские истории».

О четвертой свадьбе Татьяны трубили многие крупные СМИ: в 2001-м ведущая вышла замуж за барабанщика «Несчастного случая» Павла Черемисина. Церемония была закрытой, так как влюбленные не хотели привлекать к событию чрезмерное внимание. Интересно, что одни журналисты называли брак телезвезды вторым, а другие — пятым.

«Павел для меня сейчас человек номер один. Не второй, не третий, не четвертый... Он мне как-то признался, что смотрел на меня по ТВ и думал: «Ну надо же, какая женщина!» Так что телевидение сыграло какую-то роль и в моей личной жизни. А познакомились мы с Павлом в Анапе. Он музыкант и младше меня на приличное количество лет», — коротко поясняла Татьяна.

Несмотря на разницу в возрасте в восемь лет, семья казалась крепкой и гармоничной. В 2005-м Пушкина даже заговорила о намерении родить еще одного ребенка. «Я даже планы строю, но не знаю, какие коррективы внесет жизнь. Говорят, детей надо рожать или по глупости (вот как я Никиту), или по большому разумению. Никита рос вместе со мной, теперь я такая молодая мама, а сын уже выше меня — 182 сантиметра и размер обуви 43. А сейчас рожать страшно. Финансы, возраст, работа — вон какой список получается. Но попробуем», — размышляла теледива.

Однако планы не осуществились, хотя бы потому, что супруги развелись. Ведущая, как в знаменитой песне, предприняла попытку номер пять, встретив бывшего спортсмена Владимира: в 2012-м влюбленные поженились. По слухам, мужчина работал в службе безопасности, ну а сама Татьяна называла вторую половину суперагентом. Вот только сохранился ли этот союз?

Несколько лет назад одна из фраз в интервью намекнула поклонникам, что ведущая вновь свободна. У Пушкиной спросили о числе браков, и она привела в ответ аллегорию с персонажем Александра Грина. «Я, как Ассоль, все время вглядывалась в горизонт, ожидая своего принца. И, как только видела приближающийся корабль, сама направлялась к нему, поднимала на нем алые паруса, наводила порядок. А потом оказывалось, что на этом судне не было того самого капитана. Далее они плыли уже без меня. Как это ни удивительно, но со всеми моими бывшими спутниками у меня, по-прежнему, хорошие отношения, и они между собой нормально общаются. Сегодня я уже не занята морем, и не имею отношения к «большому судоходству», — подчеркнула теледива.