Алеся Кафельникова о совмещении работы и материнства: "Виню себя, когда я не рядом с дочкой"
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Алеся Кафельникова о совмещении работы и материнства: "Виню себя, когда я не рядом с дочкой"

Алеся Кафельникова о совмещении работы и материнства: "Виню себя, когда я не рядом с дочкой"

Алеся Кафельникова в очередной раз пообщалась со своими фолловерами в инстаграме* в рубрике "Вопрос — ответ". Публикуем самые интересные цитаты модели, которая год назад стала мамой.

О работе и воспитании дочки Киары

Не могу сказать, что сложно вести модельную деятельность, когда у тебя есть маленький ребенок. Тяжело без нее в поездках. Сложность только в том, что, когда я не рядом, я виню себя. Что она скучает, ей нужна мама, а я не рядом. А с другой стороны, когда мы вместе, и я не работаю, я начинаю терять уверенность в себе и разрушаться как личность. Считаю, что уверенная в себе и счастливая мама — это то, что нужно ребенку. Поэтому я продолжаю ездить и работать. Хочется брать ее с собой, но пока нет такой няни, которая готова везде с нами летать. Но мы медленно двигаемся в этом направлении.

О кормлении грудью

Я откормила дочь семь месяцев, и мне хватило.



О совете себе 17-летней

Я бы ничего себе не советовала. Я в том возрасте мало кого слушала. Прощай, давай себе ошибаться, радуйся каждому дню. Люби и заботься о себе и близких. Все равно есть судьба, и нечего советовать.

О карьере модели

Для больших работ важно, чтобы за тобой была команда людей, которые имеют авторитет в этой сфере. Думаю, в России возможно развиваться как модель без агентства, за границей — точно нет (даже с юридической стороны).

Спустя восемь месяцев после рождения ребенка Алеся Кафельникова вернулась к работе: она приняла участие в показе бренда David Koma и стала активно сниматься. Ради карьеры модель приняла решение оставить дочь жить с бабушкой на Бали. "Не обессудьте, но я так сильно хочу работать, а именно сделать всякие шоу, съемки", — писала она в инстаграме*. По словам Алеси, мама рада проводить время с малышкой — у нее есть водитель и няни. А у Киары есть возможность дышать воздухом, плавать в океане и есть свежие фрукты и овощи.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией
Посмотреть полностью: https://www.spletnik.ru/culture/media/107216-akkaunt-nedeli-instagram-ob-interere-v-kino.html#comments


Елизавета Константинова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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