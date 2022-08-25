Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая отдыхают в Италии

Вадим Карасев

Режиссер Андрей Кончаловский и его супруга, актриса Юлия Высоцкая, проводят отпуск в Италии. Видео и фотографиями из отпуска актриса поделилась в инстаграме*.

















Несколько дней назад режиссер отметил свой 85-й день рождения: супруга публично поздравила его, опубликовав в соцсети совместные фото.

Я за тобой как за каменной стеной. Твой день — мой день! — написала она под постом.





Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский поженились в 1998 году. Актриса стала пятой женой режиссера: ранее он был женат на Наталье Аринбасаровой, Вивиан Годе, Ирине Бразговке и телеведущей Ирине Мартыновой. У Высоцкой и Кончаловского двое детей: сын Петр и дочь Мария, о состоянии которой мало известно (в 2013 году она серьезно пострадала в аварии и впала в кому). У Кончаловского также есть пятеро детей от других браков.

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Ксения Смирнова