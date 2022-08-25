Андрей Малахов распрощался с париком
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Андрей Малахов распрощался с париком

Андрей Малахов распрощался с париком
50-летний телеведущий Андрей Малахов сменил имидж и появился на публике с короткой стрижкой. Андрей Малахов, вернувшись с отдыха в родном городе Апатиты, избавился от парика, который смущал его поклонников весь минувший год. Теперь телеведущий появляется на публике с новой прической – короткой стрижкой под ежика. Впервые в таком виде шоумен предстал на фестивале здоровья в Обнинске. Тогда многие решили, что Малахов просто не стал надевать парик ради небольшого мероприятия, о котором все равно никто не узнает. Однако теперь шоумен, не стесняясь, публикует в соцсети свои фото в обновленном виде. Телеведущий похвастался, что не только подстригся, избавившись от привычных длинных волос, но и позаботился о своих зубах.
«Когда отбелил зубы и хочется улыбаться»,  — сообщил Малахов, выложив снимок из стоматологической клиники. Но, несмотря на бодрый вид шоумена, публика продолжает судачить о его тяжелой болезни. В Сети подозревают, что телеведущий подстригся не просто так, а потерял волосы во время лечения, поэтому и был вынужден весь прошлый год носить парик, ожидая пока его шевелюра немного отрастет. «Неужели подстригся? Волосы дыбом!», «По-молодежному так! Хиповый», «Ну а что? Круто!», «Улыбка просто загляденье», «Не пойму! Что-то поменялось?? Подстригся что ли?», «Помолодел даже», «Без этой густой шевелюры, которая постоянно падала на лоб стало лучше», «Хорошенький!», «Ну прям мальчик», — обсуждают интернет-пользователи вид шоумена. Напомним, о проблемах Малахова со здоровьем заговорили прошлой осенью. Телеведущий сильно поправился, так что на нем перестали сходиться все его костюмы, подготовленные для съемок, и скрыл волосы под париком, что сразу же бросилось зрителям в глаза.
# Шоу-бизнес Малахов Андрей
По материалам: z-aya

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