Анна Седокова потеряла бизнес и ей грозит депортация

Певица Анна Седокова столкнулась с проблемами бизнеса в России. Вот уже не первый год артистка с семьей живет в Америке и, похоже, пока не собирается в Россию. Тем временем в начале августа ИП Анны Седоковой в РФ закрыли по решению налогового ведомства. В прошлом Анна получала доходы от выступлений через собственную компанию. Тепер, по всей видимости, артистка не намерена продлевать работу своей российской фирмы на территории России. «Как видно из документации, Анна Седокова является гражданкой Украины. Впрочем, чтобы зарегистрировать свое ИП в России, вовсе не обязательно быть обладателем российского паспорта. Однако бизнес автоматически закрывается, когда заканчивается срок действия вида на жительства (ВНЖ). Видимо, так и произошло в случае артистки. Если ВНЖ подошел к концу, Анна Седокова в течение двух недель должна покинуть страну. Либо, если ее поймают, певицу ждет процедура выдворения», — поделился по этому поводу юрист Михаил Алексеев.К слову, в РФ у Анны осталась элитная недвижимость, приобретенная в свое время в ипотеку — две квартиры. Согласно последним данным, ежемесячный платеж только за одну из них составляет порядка 500 тысяч рублей. По слухам, Седокова всерьез подумывает над тем, чтобы избавиться от этого имущества. Певица не торопится комментировать информацию о разрыве связей с Россией, где в свое время зарабатывала большие деньги. Анну поддерживает супруг, баскетболист Янис Тимма, а также дети. Правда, иногда в семье не всегда безоблачная атмосфера, случаются и трудности. «Последние два года были очень сложными. У нас две большие потери: ушла из жизни моя бабуля, которая воспитывала меня и очень сильно любила, погибла наша собака Мамба, которая была для нас как ребенок... Мы полгода собирали себя по крупицам, было очень сложно. Мы проходили через многие испытания как пара и проходим их до сих пор…» — откровенничала как-то 39-летняя Седокова «КП».