Анна Седокова потеряла свой бизнес в России, может лишиться и недвижимости: подробности
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Анна Седокова потеряла свой бизнес в России, может лишиться и недвижимости: подробности

Анна Седокова потеряла свой бизнес в России, может лишиться и недвижимости: подробности

Последние месяцы Анна Седокова проживает в США. Она не делала резких заявлений и не выражала публично свою политическую позицию. Тем не менее, ее бизнес и имущество оказались под угрозой. А причина этого – окончание срока деятельности документов на право проживания.


По информации издания «КП», певица больше не сможет жить в России, а ее ИП было ликвидировано налоговой службой. В документах ведомства указана и причина такого решения – "в связи с окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно находиться в Российской Федерации".

Издание обратилось за комментарием к юристам. Эксперты отмечают, что у певицы украинское гражданство, но имела вид на жительство в РФ. Так как срок действия подошел к концу, то налоговые органы автоматически закрыли ее бизнес. Однако, как отмечают юристы, вести свою концертную деятельность Седокова сможет и без этого. Ей достаточно заключить договор с продюсером или промоутерами, которые и будут перечислять заработки.


Также у Седоковой есть две квартиры в элитных районах столицы, приобретенные по ипотеке. По имеющейся информации, ежемесячный платеж за жилье составляет около 500 тысяч рублей. Вероятно, в ближайшее время Анна будет искать способы, как продать свою столичную недвижимость.


В Штатах дела у певицы идут стабильно. Ее муж, баскетболист Янис Тимма, играет в местной команде, старшая дочь Алина учится в университете. Младшая наследница артистки Моника проживает вместе со своим отцом тоже в Америке. Напомним, что американский суд передал право опеки отцу, Максиму Чернявскому. Анна и Янис также воспитывают сына Гектора, рожденного от прошлых отношений певицы.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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