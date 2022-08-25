Ant Group поможет создать суперапп для торговли криптовалютами в Малайзии

Ant Group, финтех-филиал Alibaba Group Holding, и крупнейший в Малайзии Kenanga Investment Bank Berhad договорились о разработке первого в стране приложения с фокусом на управлении благосостоянием.

Суперапп будет включать торговлю акциями, криптовалютами и инвестиции в продукты на базе цифровых активов. Kenanga воспользуется платформой мобильной разработки партнера.

До этого инвестиционный банк запустил робоэдвайзера, который за шесть месяцев привлек $55 млн клиентских средств.

Ant Group разработала одну из крупнейших платежных систем Китая Alipay.

Напомним, в 2019 году в Малайзии приняли закон о криптовалютах и цифровых токенах. Тогда же SC зарегистрировала первые три биржи цифровых активов.

В марте 2022 года K-KOMM призвало власти страны разработать правовую базу для легального оборота биткоина и других криптовалют.

За месяц до этого Kenanga Investment Bank Berhad приобрел 19% акций местной криптовалютной биржи Tokenize Xchange.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.