Ant Group поможет создать суперапп для торговли криптовалютами в Малайзии
Ant Group, финтех-филиал Alibaba Group Holding, и крупнейший в Малайзии Kenanga Investment Bank Berhad договорились о разработке первого в стране приложения с фокусом на управлении благосостоянием.
Суперапп будет включать торговлю акциями, криптовалютами и инвестиции в продукты на базе цифровых активов. Kenanga воспользуется платформой мобильной разработки партнера.
До этого инвестиционный банк запустил робоэдвайзера, который за шесть месяцев привлек $55 млн клиентских средств.
Ant Group разработала одну из крупнейших платежных систем Китая Alipay.
Напомним, в 2019 году в Малайзии приняли закон о криптовалютах и цифровых токенах. Тогда же SC зарегистрировала первые три биржи цифровых активов.
В марте 2022 года K-KOMM призвало власти страны разработать правовую базу для легального оборота биткоина и других криптовалют.
За месяц до этого Kenanga Investment Bank Berhad приобрел 19% акций местной криптовалютной биржи Tokenize Xchange.
Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.