Артемий Лебедев сообщил о своей болезни

Вадим Карасев

Блогер Артемий Лебедев заразился коронавирусом и пожаловался на севший голос

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заразился коронавирусом. О болезни он сообщил в публикации в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Блогер выложил фотографию теста на COVID-19 с положительным результатом. «Залет», — прокомментировал он снимок.

В своем видеообзоре новостей, вышедшем на YouTube, Лебедев также пожаловался на боль в горле и севший голос. Он отметил, что пьет молоко с минеральной водой, чтобы облегчить эти симптомы.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила «Ленте.ру», что в 23 регионах России было зарегистрировано превышение средних показателей заболеваемости коронавирусом.

Перед этим глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал граждан соблюдать масочный режим в общественных местах. Он заявил, что в России идет период подъема заболеваемости COVID-19.