Бесплатные игры по Free Play Days на Xbox станет легче найти
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Бесплатные игры по Free Play Days на Xbox станет легче найти

Бесплатные игры по Free Play Days на Xbox станет легче найти


Акция Free Play Days проходит почти каждую неделю, позволяя игрокам опробовать различные проекты, а зачастую и относительные новинки, на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Microsoft решила увеличить вероятность, что игроки увидят бесплатные игры, которые им доступны в рамках этой акции, обновив меню с играми на консолях.

Как сообщила Эден Мари, инженер Xbox, в кольцах Alpha и Alpha Skip Ahead теперь игры по программе Free Play Days появляются в полной библиотеке доступных проектов — в разделе «Игры с золотом». Предполагается, что игрокам так будет удобнее заметить игры и установить их в течение того периода, когда они бесплатны.


Эден Мари также сообщила, что на этой неделе будут новые игры по Free Play Days, но какие именно — пока не сообщается.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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