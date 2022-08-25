Бесплатные игры по Free Play Days на Xbox станет легче найти

Вадим Карасев





Акция Free Play Days проходит почти каждую неделю, позволяя игрокам опробовать различные проекты, а зачастую и относительные новинки, на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Microsoft решила увеличить вероятность, что игроки увидят бесплатные игры, которые им доступны в рамках этой акции, обновив меню с играми на консолях.

Как сообщила Эден Мари, инженер Xbox, в кольцах Alpha и Alpha Skip Ahead теперь игры по программе Free Play Days появляются в полной библиотеке доступных проектов — в разделе «Игры с золотом». Предполагается, что игрокам так будет удобнее заметить игры и установить их в течение того периода, когда они бесплатны.





Эден Мари также сообщила, что на этой неделе будут новые игры по Free Play Days, но какие именно — пока не сообщается.