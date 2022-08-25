Блогер Михаил Литвин о расставании с невестой: «Как только сделал предложение, началась какая-то фигня»
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Блогер Михаил Литвин о расставании с невестой: «Как только сделал предложение, началась какая-то фигня»

Блогер Михаил Литвин о расставании с невестой: «Как только сделал предложение, началась какая-то фигня»

В прошлом году Михаил Литвин преподнес Юлии Бичан заветное кольцо. Блогер встал на одно колено прямо на футбольном поле во время матча московского клуба «Сахалинец».


Правда, свадьбы поклонники так и не дождались. Вскоре после радостного события пара неожиданно разорвала отношения. В интервью Насте Ивлеевой блогер рассказал, в чем была причина столь резкого шага.

«Это грустно. Я сделал предложение, отчетливо понимая, я с человеком навсегда. Вот как только сделал предложение, началась какая-то фигня. Вот сейчас бывшая ведет себя так, как будто я был самым ужасным человеком. Я с этой темы ржу, она меня не цепляет, цепляет другого человека. Я не хочу рассказывать, что и как, какие минусы были. Смысл мне ее шкварить? Просто мы разные люди», — говорил пранкер.

22-летний Литвин считает, что Юлии нужен другой мужчина. «Должен быть взрослый дядька, у которого не будет своего мнения вообще, который будет перед ней стелиться», — заявил он.

По словам Михаила, девушка резко изменилась и не в лучшую сторону. Блогеру не понравилось, что избранница сделала поступок, от которого он ее настойчиво отговаривал.

«Она прорекламировала одну фигню, хотя я говорил не надо. Прорекламировала какую-то лотерею, которую запускала ее сестра. Не скажу, что это был развод, но максимальная фигня. Я был против, сказал: «Не рекламируй», а потом вижу пост у нее в соцсетях. Я ей написал: «Ты серьезно?» Она: «Не понимаю, что такого?» И на этом все, прикинь? С тех пор мы даже не пересеклись нигде, просто потерялись из жизни друг друга. И слава Богу!» — заявил он в «Agent Шоу».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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