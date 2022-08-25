Британского аристократа и родственника Камиллы Паркер-Боулз нашли мертвым в Лондоне. Ранее он оказался разорен из-за затяжного развода
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Британского аристократа и родственника Камиллы Паркер-Боулз нашли мертвым в Лондоне. Ранее он оказался разорен из-за затяжного развода

Британского аристократа и родственника Камиллы Паркер-Боулз нашли мертвым в Лондоне. Ранее он оказался разорен из-за затяжного развода

Британский аристократ Чарльз Вильерс, который приходится дальним родственником супруге принца Чарльза Камилле Паркер-Боулз, скончался в Лондоне. Как сообщает издание Times, тело 59-летнего Вильерса нашли в номере лондонского отеля Durrants в прошлую пятницу. Предположительно, он покончил с собой.

Имя Вильерса в последние годы часто появлялось в СМИ из-за бракоразводного процесса, который тянется уже восемь лет. Он расстался со своей бывшей женой Эммой Вильерс еще в 2012 году, а в 2014 году подал на развод. У пары есть дочь Кларисса.

Бывшие супруги не смогли договориться о месте, где будет разбираться их развод. Так, Вильерс настаивал на том, чтобы все юридические вопросы решались в Англии, однако супруга хотела, чтобы все происходило в Шотландии, где они жили после свадьбы. За последние восемь лет дело пары рассматривалось в пяти различных судах и перед 12 судьями. На момент смерти Вильерса бракоразводный процесс не был завершен.

Супруга Вильерса также настаивала на том, чтобы Чарльз продолжил ее содержать, однако он отказывался от этого. За восемь лет они потратили на судебные разбирательства все свое состояние и оба оказались разорены. Вильерс был признан банкротом и в последнее время даже жил на яхте у своего друга, поскольку испытывал серьезные материальные трудности.

Кроме того, как отмечает Daily Mail, история с разводом не лучшим образом отразилась на психическом состоянии Вильерса: у него появилось много ментальных проблем. Друг, у которого Вильерс жил в последнее время, по сообщениям журналистов, оплатил ему билет до Лондона, чтобы тот отправился в клинику, однако Чарльз лечиться не пошел, а вместо этого снял номер в отеле.

Представители королевской семьи инцидент не комментировали.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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