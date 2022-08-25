Bybit провела листинг фан-токенов футбольных клубов Европы

Криптовалютная биржа Bybit добавила семь фан-токенов футбольных клубов: «Пари Сен-Жермен» (PSG), «Барселона» (BAR), «Ювентус» (JUV), «Милан» (ACM), «Интер» (INTER), «Арсенал» (AFC) и «Манчестер Сити» (CITY).

Цифровые активы созданы на сайдчейне Chiliz и совместимы с приложением для болельщиков ​​Socios.com.

Фан-токены торгуются в спотовых парах к Tether (USDT). Их держатели смогут голосовать за принятие решений по клубам, а также получать VIP-обслуживание, награды от команд и бесплатные билеты на матчи.

«Мы рады помочь болельщикам стать ещё ближе к своим любимым командам и кумирам. Bybit разделяет ценности профессионального спорта: целостность, умение работать в команде и стремление к лучшему», — прокомментировал сооснователь и CEO торговой платформы Бен Чжоу.

В честь листинга Bybit запустила две промоакции с призовыми фондами по 100 000 USDT. Для участия нужно:

зарегистрироваться на странице события;

внести фан-токены на депозит или торговать ими на платформе;

достичь объема чистого депозита от 100 USDT или торгового объема от 100 USDT.

Bybit составляет рейтинги по каждой категории. Их лидеры получат:

1-3 места — по 5 000 USDT;

4-10 места — по 3 000 USDT;

11-100 места — по 300 USDT;

101 и далее — по 10 USDT.

Награды не суммируются. При участии в двух событиях пользователь получит одну награду большего размера. Организаторы начислят призы в течение тридцати рабочих дней с момента окончания события.

Bybit — криптобиржа для спотовой и фьючерсной торговли в 230 торговых парах. Платформа является главным партнёром гоночной команды Формулы-1 Oracle Red Bull Racing, а также футбольных клубов Боруссия Дортмунд и Ависпа Фукуока.

Напомним, ранее Bybit провела листинг токена NFT-платформы DEFY.